Seat Tarraco PHEV is terug van weggeweest

De geëlektrificeerde aandrijflijn van de Tarraco FR PHEV Business is bedoeld voor hen die om welke reden dan ook nog niet klaar zijn voor de geheel elektrische auto. De 12,8 kWh-accu maakt een elektrische actieradius van maximaal 51 km mogelijk. Via de standaard meegeleverde mode 2- en mode 3-laadkabel is de lithium-ion-accu thuis, op het werk en bij openbare laadpunten op te laden. Door de combinatie van de elektromotor en de 1.4 TSI turbobenzinemotor is de Tarraco FR PHEV Business de krachtigste uitvoering binnen de reeks. Het systeemvermogen bedraagt 180 kW / 245 pk en het systeemkoppel 400 Nm. De standaard automatische DSG-automaat met dubbele koppeling draagt bij aan het comfort. Via de paddles achter het met leer beklede en verwarmde sportstuur zijn de versnellingen ook handmatig te kiezen.

Standaard zijn LED-koplampen, een sportonderstel, 19 inch lichtmetalen velgen (20 inch optioneel) en kuipstoelen voor de bestuurder en de passagier. De bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar en heeft een geheugenfunctie. Voor comfort is de voorruit warmte- en geluidswerend en daarnaast is een automatische 3-zone airconditioning inbegrepen. De 360 graden-camera, de parkeersensoren voor en achter én de automatische inparkeerhulp maken het leven makkelijker. Standaard zijn ook de Predictive Adaptive Cruise Control, Lane Assist Plus, Emergency Assist, Travel Assist en Rear Cross Traffic Assist, het Collision Warning System en Actieve veiligheidsgordels. Ook een alarmsysteem is inbegrepen.

Net als andere Seat-modellen wordt de nieuwe Tarraco FR PHEV Business geleverd met vier jaar garantie. Het topmodel van Seat is leverbaar vanaf € 48.995.