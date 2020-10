Rij-impressie | De Tarraco is het topmodel van Seat. Eerder was de Tarraco al beschikbaar met een extra sterke motor en luxe uitrusting. Echter, van origine onderscheidt Seat zich met een sportief karakter. Daarom is de Tarraco nu ook beschikbaar als sportieve "FR".

Het topmodel van Seat is geen sportwagen en ook geen limousine. Naar coupés of sedans is namelijk weinig vraag anno 2020 en daarom is de Tarraco een SUV (Sports Utility Vehicle). Dit topmodel van Seat is echter niet zomaar een SUV, maar een uitgesproken grote SUV. Om een vergelijking te maken met modellen van hetzelfde moederbedrijf: de Tarraco is een stuk groter (lees: langer) dan de Audi Q5, Volkswagen Tiguan en zelfs Skoda Kodiaq.

Toch oogt de Tarraco niet als een overmaatse SUV en dat is te danken aan de vormgeving. Voor de FR komen daar sportieve elementen bij zoals een FR-grille en aangepaste bumpers die bovendien zijn uitgevoerd in de lakkleur. De 20 inch wielen maken de Tarraco stoerder en bovendien lijkt het metaal-oppervlak hierdoor kleiner. Accenten zoals de spiegels, dakrails en raamlijsten zijn uitgevoerd in een contrasterende kleur. Ook hierdoor breken de grote oppervlakken en lijkt de auto minder groot.

Aan de achterzijde onderscheidt de FR zich met een spoiler boven de achterruit en een "diffuser" rondom de uitlaten. Een weetje: vanaf modeljaar 2021 is de strip die de achterlichten visueel verbindt niet langer een reflector, maar daadwerkelijk een (LED) lamp.

Ruimte en aankleding

Ook binnenin bestaat er geen twijfel dat de Tarraco Seats grootse model is (en bovendien de opvolger van de Alhambra gezinsauto). Alles is royaal bemeten en rondom de stoelen is volop bewegingsruimte. Met name achterin imponeert de Tarraco met een enorme hoeveelheid beenruimte. De bagageruimte is met 760 ook zeer groot.

De FR onderscheidt zich voorin van een standaard Tarraco met kuipstoelen. Hierbij stond Seat voor een lastige keuze: dergelijke stoelen moeten extra (zijdelingse) steun bieden, maar een gezinsauto zoals de Tarraco moet tegelijkertijd praktisch en comfortabel blijven. Het compromis dat Seat heeft gevonden is geslaagd: de zit in de FR is duidelijk anders, maar is nog altijd ruim en voldoende comfortabel voor lange ritten.

Alle zitplaatsen zijn bekleed met een speciale stof die dankzij de textuur, kleur en rode stiksels bijdraagt aan de ambiance. Tenslotte is de FR herkenbaar aan aluminium pedalen en donkere hemelbekleding.

Uitrusting

Als het om de uitrusting van dit topmodel gaat, heeft Seat een eenvoudige keuze gemaakt: voor zover mogelijk is de FR voorzien van alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die het merk voor handen heeft. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat het infotainment-systeem vanaf modeljaar 2021 vernieuwd is. Voortaan kan de gebruiker grotendeels bepalen hoe en waar welke functies worden getoond. Dit vraagt echter wel enige studie. De werkwijze die Seat introduceert is namelijk nieuw en creatief, maar niet noodzakelijkerwijs logischer of eenvoudiger dan voorheen.

Op het gebied van semi-zelfrijdende functies zet de Tarraco ook stappen vooruit. Voortaan kan het verloop van de route worden voorspeld aan de hand van gegevens van het navigatiesysteem en de camera. Hiermee kan de Tarraco automatisch snelheid verminderen voor een kruispunt, scherpe bocht of rotonde. Het resultaat is dat de bestuurdersassistent soepeler rijdt. Tegelijkertijd is het systeem alerter als het moet ingrijpen bij gevaar. Toch is de elektronische assistent verre van perfect. Zo valt op dat de stuurassistent niet in het midden van de rijstrook blijft, maar van links naar rechts stuitert wanneer de bestuurder het stuurwiel loslaat.

„Wanneer wordt gekozen voor de sportstand wordt de Tarraco FR wendbaarder en lijkt de auto compacter“

Aandrijving

Het FR-uitrustingsniveau staat weliswaar voor een sportief karakter, maar dit beperkt zich tot het weggedrag en de aankleding. De FR-uitvoering is namelijk te combineren met alle bestaande motoren.

Voor de gelegenheid is de sterkste motor beschikbaar gesteld: de 2.0 TSI benzinemotor in combinatie met een DSG-automaat en vierwielaandrijving. Hiermee komt de Tarraco nooit vermogen tekort en kan deze grote SUV zelfs als vlot worden aangemerkt. Echter, de sensatie die wellicht wordt verwacht van een FR blijft uit. Het vermogen van 190 pk / 320 Nm is namelijk niet voldoende voor echte overmacht en ook door het uitblijven van een spannend motorgeluid is de Tarraco FR geen opwindende auto om te rijden.

Voor de beste prestaties is het verstandig om even te wachten op de plug-inhybride. Die combinatie van een benzine- en een elektromotor is goed voor 245 pk en daarmee presteert de Tarraco naar verwachting een stuk beter dan met de huidige en meer traditionele 2.0 TSI.

Motoren

De motoren zijn niet aangepast voor de FR-uitvoering, het weggedrag juist wel. De FR staat op een sportonderstel en geeft daarbij de keuze uit een comfortabel of extra sportief karakter. Al in de standaard modus is merkbaar dat de FR stevig op de veren staat. Daarbij is de Tarraco goed in balans (hoogte t.o.v. de breedte) en samen met het capabele onderstel geeft dat een vertrouwenwekkend gevoel. Ten opzichte van de kleinere Ateca (die enkele dagen eerder is getest) voelt de Tarraco duidelijk groter en rustiger.

Wanneer wordt gekozen voor de sportstand wordt de Tarraco FR wendbaarder en lijkt de auto compacter. Tegelijkertijd behoudt de Tarraco de stabiliteit en waardigheid van een grote SUV.

Conclusie

De Seat Tarraco is voortaan ook leverbaar als FR. Dat klinkt wellicht spannender dan het is, want het betreft hier geen extra snelle versie. De FR-uitvoering bestaat uit een sportieve aankleding en een aangepast onderstel. Rekening houdende met die beperking is Seat er goed in geslaagd om de FR een onderscheidend karakter te geven.

Ondanks de enorme buitenmaten ziet de Tarraco er minder groot uit dan hij eigenlijk is. De FR geeft zelfs enige dynamiek aan het lijnenspel. Omdat de FR slechts staat voor een uitrustingsniveau, zijn de prestaties gelijk aan die van iedere andere Tarraco. Voor de 2.0 TSI geldt dat de prestaties prima zijn, maar dat daar een stevig verbruik tegenover staat (als oplossing is een plug-inhybrid op komst). Het weggedrag is het sterkste punt van de FR: dit geeft de Tarraco duidelijk meer dynamiek, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort of de bruikbaarheid.

plus Vlot en wendbaar

Zeer ruim, vooral achterin min Fors verbruik

Stuurhulp stuitert van links naar rechts

