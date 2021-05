SEAT Tarraco nu ook als Business Intense

30 april 2021 | SEAT heeft de prijzen van de Tarraco aangescherpt en maakt de SUV nu ook beschikbaar als luxe Business Intense. Met de nieuwe Business Intense-versies op alle bestaande uitvoeringen, inclusief de PHEV plug-in hybride, is de Tarraco completer dan voorheen. De SEAT Tarraco is er nu vanaf 37.490 euro.

De SEAT Tarraco Style Business Intense vult de uitrusting van de bestaande Style (onder andere lichtmetalen velgen, LED-verlichting en Virtual Cockpit) aan met onder meer een navigatiesysteem met 9,2 inch kleuren touchscreen, SEAT Connect, draadloos laden voor de smartphone, achteruitrijcamera, Predictive Adaptive Cruise Control en het Light & Style pakket. Dit pakket bevat donker getinte ramen achter, LED-sfeerverlichting, LED-verlichting in de deurgrepen en chromen raamomlijsting. De Tarraco Style Business Intense - die er naar wens in een vijf- of zevenzits-uitvoering is - wordt geleverd in combinatie met de 110 kW/150 pk sterke 1.5 TSI benzinemotor met handgeschakelde zesbak (7-traps DSG-transmissie optioneel). Daarmee start de prijslijst van de Tarraco Business Intense bij € 37.490.

De Tarraco Xcellence Business Intense tilt gebruiksgemak naar een hoger niveau, met bijvoorbeeld automatische inparkeerhulp (Park Assist), 360 graden camera, elektrisch bedienbare achterklep met voetbediening, verkeersbordherkenning, dodehoeksensor met uitparkeersysteem, Keyless Entry/Go en een alarmsysteem. De Tarraco Xcellence Business Intense is er vanaf € 40.990. Optioneel is hij ook in een zevenzits uitvoering verkrijgbaar.

De Tarraco FR Business Intense biedt het beste van twee werelden. In deze uitvoering komen comfort en sportiviteit samen. Die sportiviteit is zichtbaar dankzij 19 inch lichtmetalen velgen, dorpels- en wielkasten in carrosseriekleur en exterieurdetails in Cosmo Grey. Blikvangers in het interieur zijn de sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, bekleding in diamant design (inclusief rode stiksels) en sportpedalen. De FR Business Intense is te combineren met de 1.5 TSI met 110 kW / 150 pk en de 2.0 TSI 4Drive met 180 kW / 245 pk en vierwielaandrijving. De FR Business Intense is er vanaf € 41.490.

De nieuwe Business Intense-uitvoeringen zijn ook beschikbaar voor de Tarraco PHEV met plug-in hybride aandrijving en krijgen daar bovenop nog enkele extra voorzieningen. Zowel de Xcellence als FR PHEV Business Intense is standaard uitgerust met een tweede laadkabel (voor openbare laadstations), File assistent, Rijstrookbehoudassistent Plus, Emergency Assistent en een verwarmbaar stuurwiel. De Xcellence PHEV Business Intense is er vanaf € 43.990, de prijzenvan de FR PHEV Business Intense beginnen bij € 45.750.

