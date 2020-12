Seat introduceert Taraco plug-in hybride

30 november 2020 | SEAT breidt zijn aanbod van geƫlektrificeerde modellen uit. De nieuwste toevoeging is de Tarraco PHEV. Deze plug-in hybride (PHEV) is goed voor een systeemvermogen van 180 kW / 245 pk. Zijn 12,8 kWh-accupakket maakt een theoretische elektrische actieradius van maximaal 48 km (WLTP) mogelijk. De Tarraco PHEV komt begin 2021 op de markt, als Xcellence- en FR-uitvoering.

Na de Mii electric en de Leon FR PHEV-serie (5-deurs en Sportstourer) is de Tarraco het derde geëlektrificeerde model van SEAT. De Tarraco PHEV heeft een aandrijflijn met een direct ingespoten 1.4 TSI turbo-benzinemotor, een zestraps DSG-transmissie waarin een elektromotor is geïntegreerd, plus een 12,8 kWh-accupakket. Het systeemvermogen bedraagt 180 kW / 245 pk, het maximale koppel 400 Nm. De Tarraco PHEV kan een topsnelheid van 205 km/u halen. Het officiële gemiddelde verbruikscijfer volgens de WLTP-cyclus bedraagt 1,8-1,9 l/100 km (CO2: 41-44 g km). De Tarraco PHEV heeft in theorie een maximale actieradius van liefst 730 km.

Dankzij het 12,8 kWh accupakket kan de Tarraco PHEV in theorie maximaal 48 km volledig elektrisch aangedreven rijden; fluisterstil en lokaal emissievrij. De Tarraco PHEV start (mits de accu voldoende is opgeladen) altijd in de elektrische modus (e-Mode). De topsnelheid is met het oog op maximale efficiency dan begrensd op 140 km/u. Op langere afstanden, en wanneer de acculading onder een bepaald niveau komt, gaan de elektromotor en de TSI een samenspel aan (Hybrid mode). In deze stand kan de bestuurder ervoor kiezen om de acculading te vergroten of op een bepaald niveau te houden. Het accupakket is ook te laden via een laadkabel. Bij een 3,6 kW laadpunt (een wallbox) duurt het laadproces circa 3,5 uur en bij een 230V-aansluiting (2,3 kW) ongeveer 6 uur. Naast de e-Mode en Hybrid mode kent de Tarraco ook de s-Boost-modus.

De Tarraco PHEV komt in het eerste kwartaal van 2021 op de markt. Er is dan keuze uit twee uitrustingsniveaus. Om te beginnen is er de Tarraco Xcellence PHEV. Standaard is de Xcellence voorzien van 19 inch lichtmetalen velgen, Virtual Cockpit, Full Link smartphone-integratie (Mirrorlink en Apple CarPlay), Bluetooth telefonie en audiostreaming, evenals bekleding in een combinatie van Alcantara en stof. Ook standaard zijn een elektrisch bediende achterklep (met voetbediening), de Predictive Adaptive Cruise Control, Lane Assist en Park Assist (automatische inparkeerhulp).

De Tarraco FR PHEV zorgt voor een sportief accent met speciale 19 inch lichtmetalen velgen, sportstoelen vóór met geïntegreerde hoofdsteunen (bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar en met geheugenfunctie), bekleding in diamantdesign en afwerking met rode stiksels, automatische airconditioning met 3-zone temperatuurregeling, extra donker getinte ramen achter en aluminium sportpedalen. Andere details die wijzen op het bijzondere karakter zijn buitenspiegels met welkomstverlichting en de verlichte instaplijsten met FR-logo

De nieuwe Tarraco PHEV-modellen worden in het eerste kwartaal van 2021 op de Nederlandse markt verwacht. Prijzen en exacte specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

