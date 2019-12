SEAT Tarraco 1.5 TSI nu ook met DSG

10 december 2019 | De SEAT Tarraco 1.5 TSI is vanaf nu ook te combineren met een 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling. Daarmee biedt SEAT's grote SUV nu een combinatie van een viercilinder, het comfort van een DSG-automaat en voorwielaandrijving. De Tarraco 1.5 TSI DSG is per direct te bestellen.

Tot dusver was de Tarraco, de grootste binnen SEAT's SUV-aanbod, uitsluitend leverbaar als handgeschakelde voorwielaandrijver, of met de combinatie van DSG en vierwielaandrijving. Nu breidt SEAT het gamma uit met de 110 kW / 150 pk sterke 1.5 TSI gekoppeld aan een 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling, én voorwielaandrijving.

De 1.5 TSI viercilinder turbomotor in de voorwielaangedreven Tarraco levert zijn maximumvermogen van 110 kW / 150 pk tussen 5.000 en 6.000 tpm, bij een maximumkoppel van 250 Newtonmeter tussen 1.500 en 3.500 toeren. In combinatie met de 7-traps DSG-transmissie accelereert deze Tarraco in 9,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 198 km/u.

De Tarraco 1.5 TSI DSG is per direct te bestellen in zowel de Style- als extra complete Xcellence-uitvoering, met vijf of zeven zitplaatsen. Prijzen beginnen bij € 39.990 voor de Tarraco 1.5 TSI DSG Style; als Xcellence is hij er vanaf € 43.590. De nieuwe uitvoeringen staan vanaf februari 2020 bij de SEAT-dealer.

Begin volgend jaar breidt SEAT de Tarraco-lijn verder uit met de introductie van de sportieve FR-uitvoering. In de tweede helft van 2020 volgt tevens een plug-in hybrideversie.