Seat kondigt elektrische Mii aan

3 juni 2019 | SEAT start deze week met de Europese 'SEAT on Tour' roadshow. Het hoogtepunt van de tour is de wereldpremière van de eerste volledig elektrische SEAT, de Mii electric.

SEAT start zijn tour niet voor niets in Oslo. 'De stad van de elektrische auto' is het perfecte toneel voor de wereldpremière van de elektrische Mii, één van de eerste betaalbare elektrische stadsauto's met een actieradius boven de 200 kilometer.

Naast de Mii Electric zijn ook de elektrische SEAT Minimó en SEAT el-Born aanwezig tijdens de tour. De SEAT Minimó is een studiemodel dat de voordelen van een motorfiets met die van een auto combineert en is een mogelijke oplossing voor gebruik in drukke steden. De el-Born is de eerste volledig nieuw ontwikkelde elektrische SEAT die is gebaseerd op het nieuwe MEB-platform van de Volkswagen Groep.

Na een bezoek aan de Noorse hoofdstad trekt de 'SEAT on Tour' roadshow verder naar Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. Aansluitend op de Frankfurt Motorshow vervolgt de tour eind september zijn weg naar Parijs, alvorens in november te finishen in Milaan.