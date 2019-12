Seat Mii alleen nog elektrisch

19 december 2019 | De SEAT Mii gaat met ingang van 2020 uitsluitend elektrisch verder. Na acht jaar trouwe dienst heeft SEAT de productie van de benzine-uitvoeringen van de Mii beƫindigd en luidt de Mii electric de start van een nieuw, elektrisch tijdperk voor SEAT in.

De Mii electric staat vanaf maart 2020 bij de Nederlandse dealers en markeert voor SEAT de aftrap van een groot elektrificatie-offensief dat later volgend jaar een vervolg krijgt met de eveneens volledig elektrische SEAT el-Born en de Tarraco PHEV plug-in hybride. Niet alleen is de Mii electric de allereerste 100 procent elektrische auto van het Spaanse merk; met een tijdelijk full operational leasetarief vanaf € 269 en een netto bijtelling vanaf € 56 per maand is de Mii electric tevens één van de meest bereikbare zakelijke EV's van ons land.

Dankzij zijn theoretische actieradius van maximaal 260 kilometer en lage gebruikskosten maakt de Mii electric elektrisch rijden bereikbaar. Zo wordt hij standaard geleverd inclusief 6 jaar onderhoud en APK, 4 jaar fabrieksgarantie en de wettelijk verplichte 8 jaar garantie op het batterijpakket. SEAT's trendy stadsauto is inmiddels te bestellen vanaf € 23.400 voor de Mii electric; de extra luxe Mii electric Plus is er vanaf € 24.900.

Het begin van een nieuw tijdperk betekent tevens het afsluiten van een voorgaande periode. Een tijdspanne waarin de benzinemodellen van de SEAT Mii acht jaar lang een stempel hebben gedrukt op de mobiliteit in en rondom de Nederlandse steden. In totaal verkocht SEAT in acht jaar tijd 14.650 nieuwe exemplaren van de Mii in ons land, terwijl ook de jonggebruikte Mii-modellen als DasWeltauto-occasion momenteel nog steeds erg populair zijn.