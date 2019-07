SEAT Mii electric nu te reserveren

17 juli 2019 | De Mii electric, de eerste van een reeks geƫlektrificeerde auto's van SEAT, staat sinds z'n onthulling volop in de belangstelling. Snelle beslissers kunnen nu een exemplaar reserveren. De populariteit van deze nieuwe SEAT is goed te verklaren. Het is namelijk een van de eerste emissievrije auto's die met zijn hoge actieradius tegen lage kosten bereikbaar wordt voor zowel zakelijke rijders als particulieren. SEAT biedt de nu mogelijkheid om alvast een productieplek te reserveren.

De 5-deurs Mii electric heeft een aandrijflijn die bestaat uit een elektromotor (61 kW/83 pk, 210 Nm) en een automatische transmissie. Naast een hoger vermogen trekt de Mii electric dankzij een veel hoger koppel van 210 Newtonmeter aanzienlijk sneller op dan de huidige Mii met 60 pk en 95 Nm. De acceleratie van 0-50 km/u, die vooral in de stad van belang is, duurt bijvoorbeeld 3,9 seconden. Met zijn topsnelheid van 130 km/u voelt de compacte elektrische SEAT zich ook thuis op de snelweg

Een 36,8 kWh lithium-ion accupakket levert de energie. Met een volledig geladen accupakket is de Mii electric in theorie goed voor een actieradius van maximaal 260 kilometer volgens de WLTP-norm. Hij is op verschillende manieren op te laden. Bij een 7,2 kW wisselstroomlader duurt het circa 4 uur om het accupakket tot 80 procent op te laden. Bij gebruik van een 40 kW snellader duurt dat 1 uur. Laden is uiteraard ook mogelijk via een normale 230V-aansluiting, hetgeen veel meer tijd vergt.

De Mii electric heeft niet alleen een elektrische aandrijflijn, maar ook een vernieuwd design én nieuwe voorzieningen. Blikvangers in het interieur zijn het vernieuwde dashboard, de sfeerverlichting en nieuwe bekledingsmaterialen. De Mii electric is als eerste model van het merk standaard uitgevoerd met SEAT CONNECT, waarmee de bestuurder via een smartphone-app toegang krijgt tot diverse functies. Zo is het mogelijk om te zien waar de Mii electric zich bevindt, en wat de status van de auto is (zijn de deuren afgesloten, is de verlichting uit). Bovendien zijn de airconditioning en verwarming via de app aan te sturen.

De definitieve prijzen en specificaties van de Mii electric worden eind dit jaar, voorafgaand aan de introductie bekendgemaakt. Kijk op seat.nl voor meer informatie over de Mii electric en om een reservering te plaatsen.