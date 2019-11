Seat geeft 3000 euro cashback op Mii electric

28 november 2019 | SEAT maakt elektrisch rijden voor snelle beslissers nu nog bereikbaarder. De eerste vijftig kopers van de SEAT Mii electric kunnen namelijk rekenen op een cashback van 3.000 euro die door de dealer direct in de aanschafprijs wordt verwerkt. Daarmee is de SEAT Mii electric tijdelijk leverbaar vanaf iets meer dan 20.000 euro.

De 100% elektrische versie van de SEAT Mii is sinds begin deze maand te bestellen en wordt standaard geleverd inclusief 6 jaar onderhoud, 4 jaar garantie en APK. Met zijn theoretische bereik van maximaal 260 kilometer en lage kilometerkosten maakt de Mii electric elektrisch rijden bereikbaar voor veel Nederlanders. In het bijzonder voor de eerste vijftig kopers van de Mii electric. Zij ontvangen tijdelijk een cashback van € 3.000, die door de SEAT-dealer direct in de aanschafprijs wordt verwerkt. Daarmee is de SEAT Mii electric, normaliter met een vanafprijs van € 23.400, nu leverbaar vanaf € 20.400 en de Mii electric Plus vanaf € 21.900.

De elektrische Mii wordt aangedreven door een elektromotor (61 kW/83 pk, 210 Nm) en een ééntraps transmissie. De motor wordt gevoed door een 36,8 kWh sterk lithium-ion accupakket. Die combinatie maakt de Mii electric niet alleen emissievrij, maar ook nog eens vlot en wendbaar. De acceleratie van 0-50 km/u vergt 3,9 seconden, waarmee hij rap de stad doorkruist. Met een top van 130 km/u voelt de Mii electric zich echter ook thuis op de snelweg. Hij biedt diverse laadmogelijkheden. Met een 7,2 kW wisselstroomlader duurt het circa 4 uur om het accupakket tot 80 procent op te laden. Met een 40 kW snellader vergt dat slechts 1 uur. De Nederlandse SEAT-dealers kunnen verschillende laadoplossingen van a tot z verzorgen.

De SEAT Mii electric is er in twee uitvoeringen, met drie optiepakketten en vijf frisse carrosseriekleuren, waarvan er meerdere beschikbaar zijn in combinatie met een zwart dak en zwarte buitenspiegels. Daarnaast is de Mii electric vrijgesteld van wegenbelasting en bovendien zijn de onderhoudskosten van een elektrische auto significant lager.