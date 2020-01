Seat Mii electric: nu vanaf 229 euro per maand

7 januari 2020 | SEAT knalt het nieuwe jaar in met een private lease-aanbod voor de Mii EV. Met een maandtarief vanaf 229 euro is de SEAT Mii electric nog beter bereikbaar voor een groot publiek. Onder het motto 'op = op' is het tijdelijk private lease-tarief exclusief voorbehouden aan de eerste 200 Mii electric privérijders in 2020.

SEAT maakt elektrisch rijden in 2020 beter bereikbaar voor privérijders. Voor een private lease maandtarief vanaf € 229 via SEAT Private Lease zijn kosten als aanschaf, onderhoud & APK, verzekering, wegenbelasting, 4 jaar fabrieksgarantie en garantie op het batterijpakket gedurende de volledige private lease-periode inbegrepen. Alleen de kosten voor het opladen van de auto zijn exclusief, maar daarvoor levert SEAT ook laadoplossingen. Aan een snellader (40 kW gelijkstroomlaadpunt) is de elektrische Mii in 45 minuten voor 80 procent opgeladen. Via een laadpaal (7,2 kW wisselstroomlader) duurt dat ongeveer 4 uur.

Met een gecombineerd rijbereik van 260 kilometer (WLTP), en zelfs maximaal 358 kilometer uitsluitend bij gebruik in de stad, is de Mii electric een alternatief voor een praktische, duurzame en compacte stadsauto. De elektrische SEAT wordt aangedreven door een elektromotor (61 kW/83 pk, 210 Nm) en een 36,8 kWh sterk lithium-ion accupakket. Die combinatie maakt de Mii electric niet alleen emissievrij, maar ook nog eens snel en wendbaar. De acceleratie van 0-50 km/u vergt 3,9 seconden, waarmee hij rap de stad doorkruist. Met een top van 130 km/u voelt de Mii electric zich echter ook prima thuis op de snelweg.

De Mii electric biedt keuze uit twee uitvoeringen (Mii electric en Mii electric Plus). In de basis is hij uitgerust met bijvoorbeeld elektrisch bedienbare ramen vóór, sportstoelen vóór, automatische airconditioning, rijstrookbehoudassistent, verkeersbordenherkenning en een DAB+ radio met 5-inch kleurenscherm en smartphone-integratie. Ook is iedere Mii electric standaard voorzien van een snellaadaansluiting (DC 40 kW) en een laadkabel (type 2). Aanvullend op de twee uitvoeringen is de Mii electric verder te personaliseren via drie optiepakketten en vijf frisse carrosseriekleuren, waarvan er meerdere beschikbaar zijn in combinatie met een zwart dak en zwarte buitenspiegels.

Het private lease-aanbod op de Mii electric geldt enkel voor de eerste 200 privérijders die de elektrische stadsauto van SEAT in 2020 bestellen. Dat laatste kan inmiddels bij de SEAT-dealers of op seat.nl, waarbij geïnteresseerden er wel snel bij moeten zijn, want op = op!