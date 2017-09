Seat Arona

Seat Arona vanaf november bij de dealer

22 september 2017 | De Seat Arona komt eraan; de Nederlandse prijzen van de nieuwe SUV in het compacte crossover-segment zijn nu bekend. De SUV 'made in Barcelona' is in diverse extra Launch Editions nu bestelbaar vanaf 22.290 euro. Naast een riante meeruitrusting ten opzichte van de reguliere Arona-uitvoeringen die later volgen zijn de Launch editions dit jaar ter introductie extra scherp geprijsd.

In Nederland komt deze compacte SUV in eerste instantie beschikbaar als Launch Edition op basis van de Style- en Xcellence-uitvoeringen. In november breidt Seat het programma uit met de sportieve Arona FR launch Edition. De prijslijst van de Seat Arona start bij € 22.290 voor de 1.0 TSI 95 pk Style Launch Edition. Standaard levert Seat daarmee een auto met onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, het Media system Colour met 5 inch touchscreen, parkeersensoren achter en cruise control. De Arona 1.0 TSI 95 pk Xcellence Launch Edition (leverbaar vanaf € 25.290) voegt daar onder meer een navigatiesysteem met een 8 inch touchscreen, Park assist (automatische inparkeerhulp), parkeersensoren voor en achter, achteruitrijcamera, Keyless entry/go en automatische airconditioning aan toe. De Launch Editions van de nieuwe Arona zijn een voorproefje van de versies die Seat gaat leveren en zijn ter introductie alleen dit kalenderjaar te verkrijgen. Het gemiddelde prijsvoordeel van de Seat Arona Launch Editions ten opzichte van de modellen die in 2018 op de markt komen bedraagt ruim € 600. Vooralsnog is de Seat Arona verkrijgbaar met de 1.0 TSI driecilinder met 70 kW / 95 pk, die standaard is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De 1.0 TSI is er ook met 85 kW / 115 pk die naar keuze leverbaar is met een handgeschakelde zesversnellingsbak (meerprijs ten opzichte van 1.0 TSI 95 pk is €1.000) of een optionele zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling (meerprijs €1.500,-). Alle motoren voor de Seat Arona hebben directe brandstofinjectie, een turbocompressor en een automatisch stop-startsysteem. Naast deze benzineversies levert Seat binnen afzienbare tijd ook de nieuwe 1.5 EVO TSI, een range van TDI dieselmotoren en een TGI-versie op aardgas.