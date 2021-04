Seat toont vernieuwde Ibiza

15 april 2021 | Seat past de Ibiza aan voor modeljaar 2022. De vernieuwde Ibiza valt op door een strakker uiterlijk en een nieuw interieur met een groot display, ventilatieroosters met LED-verlichting en nieuwe materialen. Niet alleen zijn de connectiviteitsmogelijkheden nu uitgebreider, ook is de vernieuwde Ibiza veiliger dan voorheen. De marktintroductie van de vernieuwde Ibiza in Nederland staat gepland voor medio 2021.

Alle uitvoeringen beschikken voortaan standaard over energiezuinige LED-verlichting. Ook de 'handgeschreven' typeaanduiding op de achterzijde valt direct op. De nieuwe velgen (17 en 18 inch) en exterieurkleuren vormen de finishing touch.

Het dashboard is nu volledig uitgevoerd in een zacht materiaal. Ook het nieuwe stuurwiel, bekleed met nappaleer (standaard in de Ibiza FR), en de bekledingsmaterialen versterken de uitstraling. Blikvangers zijn de nieuwe ventilatieroosters met indirecte LED-verlichting. Afhankelijk van de gekozen uitvoering heeft deze verlichting een specifieke kleur: van warm wit tot sportief rood.

De Ibiza heeft een nieuw centraal display. De standaardversie heeft een diameter van 8,25 inch, de optionele uitvoering meet 9,2 inch. Door de hoge plaatsing lijkt het display te zweven. Daardoor ligt het in het blikveld van de bestuurder. In combinatie met de Virtual Cockpit met 10,25 inch display is het interieur van de nieuwe Ibiza volledig digitaal.

Met het Full Link-systeem is een smartphone draadloos te koppelen en kan de bestuurder gebruik maken van Apple CarPlay en Android Auto. Door 'Hola Hola' uit te spreken, wordt de stembediening geactiveerd. Met stemopdrachten kan de bestuurder bijvoorbeeld navigatiebestemmingen invoeren, muziek selecteren en correcties aangeven. Twee USB C-poorten zijn standaard. Zo kunnen ook passagiers hun smartphone opladen.

Dankzij SEAT CONNECT met ingebouwde eSIM is een scala aan online diensten beschikbaar dievanuit de auto of app bediend kunnen worden. Zo kan de Ibiza dankzij eCall automatisch een noodoproep uitsturen na een ongeval. Daarbij worden automatisch belangrijke gegevens meegestuurd (locatie, motortype, aantal inzittenden, etc.) om snel gerichte hulpverlening mogelijk te maken. Met de SEAT CONNECT app zijn de deuren via de smartphone op afstand te ver-/ontgrendelen en is de claxon te activeren om de auto snel terug te vinden. De app kan waarschuwen bij een poging tot inbraak.

Naast de Adaptive Cruise Control, Front Assist en vermoeidheidsherkenning is nu ook Travel Assist leverbaar. Dit systeem maakt semi-autonoom rijden mogelijk. De Ibiza past zijn snelheid automatisch aan de verkeersstroom aan en Lane Assist houdt de auto hierbij tussen de wegmarkeringen. Dankzij Verkeersbordenherkenning houdt de Ibiza automatisch rekening met snelheidslimieten. De radars van Side Assist 'zien' weggebruikers in de dode hoek (tot 70 meter) en waarschuwen de bestuurder. Zo wordt het wisselen van rijbanen veiliger. Tot slot is ook de grootlichtassistent is nu leverbaar. Op basis van de aanwezigheid van voorliggers en/of tegemoetkomend verkeer schakelt dit systeem automatisch het grootlicht in ofuit.

De Ibiza biedt keuze uit diverse benzinemotoren. Het aanbod begint bij een 1.0 MPI (59 kW / 80 pk), die standaard is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Daarnaast is er de 1.0-liter EcoTSI in twee vermogensversies: 70 kW / 95 pk (maximaal koppel 175 Nm) en 81 kW/110 pk (200 Nm koppel). Die laatste is er optioneel ook met de automatische zeventraps DSG-transmissie met dubbele koppeling.

