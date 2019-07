Seat

SEAT zet drones in voor autoproductie

10 juli 2019 | De SEAT-fabriek in Barcelona is de eerste Spaanse fabriek die voor de levering van onderdelen gebruikmaakt van drones. In samenwerking met Grupo Sesé heeft SEAT een innovatieve onderdelendistributie opgezet, die het logistieke centrum van Sesé in Abrera via drones koppelt aan de productiefaciliteit van SEAT in Barcelona.