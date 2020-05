SEAT introduceert online private lease

21 mei 2020 | SEAT start met online private lease. Daarmee biedt het Spaanse merk de mogelijkheid om nu vanuit de huiskamer online een nieuwe SEAT Ibiza Flex te bestellen die binnen tien dagen voor de deur staat.Via online private lease maakt SEAT het voor het eerst mogelijk om rechtstreeks op SEAT.nl een private lease-contract voor een nieuwe SEAT Ibiza Flex af te sluiten. Met dit initiatief richt SEAT zich onder meer op jongere consumenten die bij voorkeur online winkelen.

De Ibiza Flex is via online private lease in enkele muisklikken te bestellen, en wordt door de SEAT-dealer vervolgens binnen tien dagen geleverd; thuis, op kantoor of gewoon vanuit de SEAT-showroom. De nodige zekerheid is altijd inbegrepen, want SEAT biedt de mogelijkheid om de auto dertig dagen proef te rijden. Niet tevreden? Dan kan de auto kosteloos worden geretourneerd. Vanzelfsprekend zijn alle bekende vaste kostenelementen in het private-leasetarief inbegrepen: verzekering, wegenbelasting en onderhoud. Er hoeft alleen nog getankt te worden.

Private lease van SEAT debuteert met een 'online only' model in de vorm van de SEAT Ibiza Flex die uitsluitend online via dit nieuwe private-leaseaanbod te bestellen is. Vanaf € 319 per maand levert SEAT daarmee een Ibiza voorzien van een 8 inch Media System Navi inclusief navigatie en drie jaar lang gratis kaartupdates, parkeersensoren voor en achter plus een achteruitrijcamera, elektrisch bediende, getinte ramen achter inclusief een getinte achterruit, lichtmetalen velgen en metallic lak (keuze uit vier kleuren).

Voor de aandrijving zorgt een 1.0 EcoTSI benzinemotor met 70 kW/95 pk. Die is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak en goed voor een theoretisch brandstofverbruik van 1 liter benzine op 21 kilometer.

Bij de Ibiza Flex is gratis vervangend vervoer inbegrepen, als één van de specifieke voordelen van SEAT Private Lease. Maar ook op andere onderdelen is privéleasen via SEAT flexibel. Zo is het private-leasecontract bijvoorbeeld voortijdig kosteloos te beëindigen bij onvoorziene situaties als een echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Én biedt SEAT ook zonder schadevrije jaren dezelfde tarieven.

Consumenten die vragen hebben over de nieuwe online private-leasemogelijkheden van SEAT, kunnen voor meer informatie terecht op de speciale campagnepagina. Nieuw is daar de mogelijkheid om naast bellen of chatten via WhatsApp direct contact te zoeken én direct antwoorden te krijgen. Over SEAT Private Lease, of andere onderwerpen. De nieuwe WhatsApp-service is dagelijks, van maandag tot en met zondag, beschikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

