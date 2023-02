Seat fabriek in Martorell bestaat 30 jaar

Eén van de belangrijkste aanjagers van de geplande transformatie is de verantwoordelijkheid van SEAT S.A. voor het nieuwe Small BEV-cluster binnen de Volkswagen Groep. Met deze nieuwe line-up van volledig elektrische compacte modellen - waaronder de productieversie van de CUPRA UrbanRebel - wil de Groep duurzame stedelijke mobiliteit toegankelijker maken. Martorell wordt één van de productiehubs voor deze EV's en blijft daarmee een cruciale bijdrage leveren aan de Spaanse economie.

Slimme fabriek

De transformatie van SEAT S.A. is een belangrijk onderdeel van het elektrificeren van Spanje via het Future: Fast Forward-project. De onderneming werkt samen met partners aan de elektrificatie van de fabrieken in Martorell en Pamplona, de bouw van een nieuwe gigafabriek voor accupakketten in Sagunto (Valencia) en de implementatie van een compleet leveranciers-ecosysteem. SEAT S.A. investeert tegelijkertijd fors om de productiefaciliteit in Martorell om te vormen tot een slimme fabriek met de nieuwste tools op het gebied van data- en business intelligence, virtual reality, het gebruik van big data en realtime monitoring van de productie. Dit nationale project heeft een positieve impact op de Spaanse economie van naar schatting meer dan € 21 miljard.

Aanjager van groei en ontwikkeling

De fabriek en het hoofdkantoor van SEAT S.A. in Martorell bieden vandaag de dag werkgelegenheid aan zo'n 12.000 mensen. De productiefaciliteit heeft een totale oppervlakte van 2,8 miljoen vierkante meter, wat overeenkomt met 400 voetbalvelden. De site werd in 1993 geopend na 34 maanden bouwwerkzaamheden en een investering van 244,5 miljard Spaanse peseta's (€ 1,47 miljard). Sindsdien heeft SEAT S.A. er meer dan 12 miljoen auto's geproduceerd, verdeeld over in totaal 45 verschillende modellen. De auto's worden naar meer dan zeventig verschillende landen over de hele wereld geëxporteerd.

De eerste modellen die van de productielijn in Martorell rolden, waren de tweede generatie van de SEAT Ibiza en de eerste-generatie Cordoba. De fabriek produceerde toen al zo'n 1.500 auto's per dag. In de afgelopen dertig jaar waren de SEAT Ibiza (4,7 miljoen exemplaren), Leon (2,5 miljoen) en Cordoba (meer dan 1 miljoen) de meest geproduceerde modellen. Tegenwoordig is dat de CUPRA Formentor. Als onderdeel van het wereldwijde productiesysteem van de Volkswagen Groep heeft Martorell ook de Audi Q3 geproduceerd en bouwt het momenteel de Audi A1.