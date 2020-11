SEAT investeert testcentrum voor motoren

26 november 2020 | Eén van de meest geavanceerde motorentestcentra van Europa staat in Barcelona. Gedurende de afgelopen vijf jaar heeft SEAT 30 miljoen euro geïnvesteerd in dit Powertrain Development Centre. Hier zijn nu negen testbanken in gebruik, waarop elke vorm van aandrijving intensief kan worden beproefd: van benzine en diesel tot CNG, hybride en volledig elektrisch. In het testcentrum werken 200 specialisten voor de verschillende merken van de Volkswagen Groep.

Het Powertrain Development Centre heeft een capaciteit van ruim 14.000 tests per jaar, variërend van de allereerste tests in de ontwikkelingscyclus van een motor tot de finale metingen voor homologatie. Om onderdelen als het inlaattraject of de brandstofinspuiting te testen bij extreme belasting, kunnen op de testbanken uitzonderlijke situaties worden gesimuleerd.

In een klimaatkamer zijn extreme weersomstandigheden na te bootsen, zoals een winter in de Kaukasus bij 45 graden vorst, of een hete dag in Death Valley bij 65 graden Celsius. Daarnaast kunnen motoren in deze faciliteit worden getest bij een extreem lage luchtdichtheid, om een hoogte van 5.000 meter boven de zeespiegel te simuleren. Tijdens duurtests leggen prototypen en voertuigen onafgebroken 200.000 kilometer af op een rollenbank, waarbij de prestaties van de motor continu worden geanalyseerd. De energie afkomstig van de rollenbank wordt overigens omgezet in stroom.

In het emissielaboratorium worden per model meer dan tachtig verschillende tests uitgevoerd, toegespitst op de wetgeving van individuele landen. Als onderdeel van het homologatieproces worden de vereiste simulaties uitgevoerd om het verbruik en de emissies vast te stellen voor officiële opgave.

Op het fabrieksterrein in Barcelona is SEAT onlangs ook begonnen met de bouw van het Test Center Energy (TCE). Hier worden in de toekomst nieuwe energiesystemen en batterijtechnologie voor elektrische en hybrideauto's ontwikkeld en getest.

