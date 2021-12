Autotest | Er is een bijzondere ontwikkeling gaande in de automarkt. Fabrikanten investeren bijna niet meer in auto's met verbrandingsmotor. De allerkleinste modellen zijn zelfs bijna van de markt verdwenen. Toch heeft Seat de compacte Ibiza aangepast voor modeljaar 2022. Terecht?

De veranderingen in de automarkt worden gestuurd door de overheden. Al enige jaren is de aanschafprijs van een auto sterk afhankelijk van de CO2-uitstoot. Sinds kort betaalt ook de fabrikant belasting over de uitstoot en daarom zijn de winstmarges nog kleiner geworden. Voor autofabrikanten loont het daarom niet meer om auto's in het allerkleinste segment (A-segment) aan te bieden. Voor autokopers is het prijsverschil tussen de allerkleinste en kleine auto's nu minimaal.

De Ibiza is daarom het meest gangbare model van Seat geworden en dat is waarom de auto is aangepast voor modeljaar 2022. De buitenkant is slechts op details gewijzigd. De naam is nu in zwierige handgeschreven letters op de achterzijde te vinden. Daarbij zijn de hier getoonde blauwe kleur en velgen nieuw. De strakke lijnen en dynamische uitstraling die de Ibiza zo kenmerken, zijn ongewijzigd gebleven. Zeker naast andere compacte auto's toont de Ibiza nog altijd meer durf en meer karakter.

Ruimte

De expressieve lijnen gaan niet ten koste van de binnenruimte, want die is grofweg gelijk aan die van soortgelijke auto's met een minder uitgesproken vormgeving. Het enige punt waarop Seat vorm boven functie verkiest betreft de buitenspiegels. Die zijn weliswaar fraai en gestroomlijnd, maar onhandig klein. Daardoor is de auto minder goed te overzien en dat geeft onzekerheid bij invoegen of wisselen van rijstrook.

De grootste wijzigingen voor modeljaar 2022 zijn te vinden in het interieur. De opzet daarvan is nu vergelijkbaar met die van de grotere en dus meer luxueuze modellen van Seat. Dat geldt voor de layout van het dashboard, maar ook voor het materiaalgebruik. Voortaan is een lekker groot, vrijstaand beeldscherm op het dashboard te vinden. Diverse elementen van het dashboard hebben omlijsting in harde kleuren, waarmee de Ibiza nu ook van binnen het nodige karakter toont. Samen met de hoogwaardige, zachte materialen wordt het interieur van de vernieuwde Ibiza echt als een stap vooruit ervaren.

Uitrusting

Met het centrale beeldscherm wordt hetzelfde audio-, communicatie- en navigatiesysteem bediend als in de andere modellen van Seat is te vinden. Ook hier onderscheidt Seat zich met de vormgeving, want zelfs de menu's gebruiken dezelfde scherpe lijnen als de rest van de auto. Bij het in gebruik nemen toont het infotainment-systeem duidelijke instructies, waarna iedereen het optimaal kan benutten. Zo kan de indeling van het startscherm worden aangepast om in een oogopslag de meest gebruikte functies te zien. Indien Seats systeem toch niet bevalt, dan is het ook mogelijk om de eigen smartphone in te zetten middels Apple CarPlay of Android Auto (draadloos of via USB-C). Ook deze optie functioneerde tijdens de test naar behoren.

„Het sterkste punt van de Ibiza is en blijft de vormgeving, want de conventionele techniek is ingepakt in een hedendaags jasje“

De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm. Hierbij heeft de bestuurder de keuze uit drie indelingen. Dit betreft echter vooral de vormgeving en niet de functionaliteit, waardoor Seat niet optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die een beeldscherm achter het stuurwiel biedt.

Omdat de Ibiza een voordelige auto is, is de nieuwste techniek van Seat wel beschikbaar, maar niet standaard. Afhankelijk van de gekozen uitrusting en/of opties is de Ibiza te voorzien van adaptieve cruise-control, vermoeidheidsherkenning, verkeersbordherkenning, dodehoekdetectie en automatisch grootlicht. De testauto in de "FR Business Intense"-uitrusting werd ervaren als voldoende, maar nooit bovengemiddeld of innovatief.

Motor: 1.0 ecoTSI

Zoals eerder al werd aangegeven, investeren de meeste autofabrikanten niet meer in verbrandingsmotoren. Daarbij gaat Seat zo ver, dat zelfs hybride-techniek niet aan de Ibiza is besteed. De vernieuwde Ibiza wordt daarom aangedreven door dezelfde 1.0 liter driecilinder benzinemotor als voorheen, zonder enige vorm van elektrische assistentie. De aanduiding "ecoTSI" in plaats van "TSI" is puur een marketing-truc en geen technische aanpassing.

Voor deze test is de vertrouwde 1.0 liter benzinemotor ingezet, die goed is voor 95 pk / 175 Nm (er is ook een versie die 110 pk levert). De krachtbron wordt ouderwets gestart door een sleutel om te draaien, waarna deze een voorbeeldig stille en trillingsvrije loop heeft voor een driecilinder. Bovendien heeft de kleine motor al bij een laag toerental heel veel souplesse. Zelfs bij stationair toerental trekt de handgeschakelde variant moeiteloos op vanuit stilstand. In druk verkeer is het prettig dat de snelheid ook in de tweede versnelling tot bijna nul mag terugvallen, waarna de Ibiza zonder schakelen toch weer wegrijdt.

Het vermogen is voldoende om mee te komen met de verkeersstroom, zonder daar hard voor te hoeven werken. Het geluidsniveau is dan bescheiden, waardoor de bestuurder nooit het gevoel heeft een te lichte motor gekozen te hebben. Wie de motor wel hard laat werken, wordt daarvoor beloond met een levendig karakter en prima prestaties. Tijdens de diverse testritten liep het verbruik uiteen van 1 op 16 tot 1 op 20.

Weggedrag

Het onderstel is niet gewijzigd en dus is het weggedrag van de Ibiza nog altijd hetzelfde als bij de introductie van het model in 2017. Alhoewel Seat zichzelf ooit presenteerde als sportief merk, is die eer inmiddels naar het zustermerk Cupra gegaan. De Ibiza heeft daarom geen uitgesproken hard of zacht onderstel en dat zorgt voor een geslaagde middenweg tussen comfortabel en dynamisch rijden.

Bij kalm rijden cijfert de Ibiza zichzelf bijna weg en is dit een onopvallende, degelijke auto. Bij een sportieve rijstijl wordt duidelijk dat het onderstel wel degelijk tot heel veel in staat is en dan geeft de Ibiza ook het nodige rijplezier.

Conclusie

Is het terecht dat Seat de carrière van de Ibiza heeft verlengd door een verjongingskuur voor modeljaar 2022. Ja en nee. Vanwege Nederlandse en Europese belastingregels zijn de allerkleinste auto's vrijwel allemaal elektrisch geworden, inclusief Seats eigen Mii. Daarmee zijn ze toekomstbestendig en zeer voordelig in het gebruik. De Ibiza kost ongeveer hetzelfde in aanschaf, maar is veel duurder per kilometer.

Daar staat tegenover dat de Ibiza meer ruimte, meer uitstraling en meer auto biedt. Juist dat wil Seat benadrukken door de Ibiza een rijkere en modernere uitrusting te geven. De motoren en het onderstel zijn niet gewijzigd, maar desondanks is er weinig op aan te merken en kan de Ibiza zich prima meten met de concurrentie (die in de regel ook al enige tijd op de markt is). Het sterkste punt van de Ibiza is en blijft de vormgeving, want de conventionele techniek is ingepakt in een hedendaags jasje!

plus Prima weggedrag

Geslaagde vormgeving

Conventionele maar verdienstelijke benzinemotor min Onhandig kleine buitenspiegels

