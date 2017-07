Nieuwe ruimte van Seat in het hart van Barcelona

17 juli 2017 | Seat heeft een locatie gevonden voor een nieuwe multidisciplinaire ruimte in het centrum van Barcelona (Spanje). Op de hoek van de Paseo de Gracia en de Avenida de Diagonal, waar twee belangrijke verkeersaders van de stad kruisen, komt Seat met een uniek concept. De ruimte opent eind 2018 zijn deuren en laat bezoekers op een eigen manier kennismaken met het merk Seat en het culturele leven in Barcelona.

Seat heeft in totaal 2.600 vierkante meter geleaset van de eigenaar van het gebouw, KKH Property Investors. De ruimte is verdeeld over de begane grond en de eerste, tweede en derde verdieping. Het project wordt grotendeels ontwikkeld en uitgevoerd door bedrijven die een belangrijke rol spelen in de economie, het culturele leven en de designindustrie van Barcelona.

Het is de bedoeling dat Seats multidisciplinaire ruimte een broedplaats wordt voor nieuw talent en trends. In de nabije toekomst zullen er culturele evenementen, tentoonstellingen en concerten worden gehouden en is er plaats voor pop up stores. Daarbij is er een restaurant, zijn er gedeelde werkplekken en organiseert Seat er activiteiten die de banden van het merk met de stad Barcelona verder zullen verstevigen.

Bezoekers van de ruimte kunnen er van alles leren over Seat. Ze kunnen er Seat-producten kopen en kennismaken met het modellengamma van het Spaanse merk. Volgens Wayne Griffiths, Vice-President for Sales and Marketing bij Seat, kan de fabrikant er ook experimenteren met nieuwe verkoopmethoden. "Door de nieuwste technologie toe te passen, kunnen we bezoekers een unieke product- en merkervaring bieden, zowel fysiek als digitaal. Hiermee kunnen we onze aantrekkelijke modellen niet alleen laten zien, maar ook verkopen".

Vorig jaar december hebben Seat en Barcelona een overeenkomst getekend. De partijen gaan gezamenlijk jong talent werven en innovatie & duurzaamheid promoten. Afgelopen april opende Seat al het nieuwe Seat Metropolis: Lab Barcelona in de Pier 01 Barcelona Tech City. Het laboratorium heeft als taak het ontwikkelen van slimme oplossingen voor de mobiliteit van de toekomst. Seat's nieuwe ruimte op de hoek van de Paseo de Gracia en de Avenida de Diagonal wordt eind 2018 geopend.