SEAT introduceert Leon plug-in hybride

5 november 2020 | Voor het eerst zijn de SEAT Leon en Leon Sportstourer leverbaar met plug-in hybridetechnologie. Beide e-Hybrid-modellen hebben een systeemvermogen van 150 kW /204 pk en koppelen aansprekende prestaties aan gunstige verbruikscijfers. De elektrische actieradius bedraagt in theorie 60 kilometer (WLTP). De plug-in hybridetechnologie wordt in de Leon altijd gecombineerd met het sportieve FR-uitrustingsniveau. De SEAT Leon FR PHEV 1.4 TSI e-Hybrid is leverbaar vanaf 37.550 euro.

De SEAT Leon en Leon Sportstourer e-Hybrid hebben een aandrijflijn met een 1.4 TSI turbo-benzinemotor, elektromotor, automatische 6-traps DSG-transmissie en 12,8 kWh lithium-ion accupakket. Het systeemvermogen bedraagt 150 kW / 204 pk bij een maximumkoppel van 350 Nm. De Leon 1.4 TSI e-Hybrid FR accelereert in 7,5 seconden van 0-100 km/u (Sportstourer: 7,7 sec.). Beide modellen hebben een topsnelheid van 220 km/u.

Beide modellen noteren een theoretisch gemiddeld verbruik van 1,1-1,3 l/km. De 12,8 kWh-accu maakt in theorie een elektrische actieradius van maximaal 60 kilometer (WLTP) mogelijk. In elektrische modus is de topsnelheid begrensd op 130 km/u. Aan een laadpaal is het accupakket in 3,5 uur volledig te laden (6 uur bij een reguliere 230V-aansluiting).

De plug-in hybridetechnologie voor de Leon en Leon Sportstourer e-Hybrid gaat samen met het FR-uitrustingsniveau. Dat staat voor een combinatie van sportiviteit en luxe. Deze mix komt onder meer tot uiting in 17 inch lichtmetalen velgen (18 inch als optie), bumpers in FR-design, LED-achterlichten over de gehele breedte van de auto, verlichte FR-instaplijsten vóór en een zwarte dakhemel in het interieur. Uiteraard zijn de nieuwe modellen helemaal connected en voorzien van gedigitaliseerde oplossingen: een radio-, navigatie- en mediasysteem met 10 inch kleuren-touchscreen is standaard en dat geldt ook voor full link draadloze smartphone-integratie (Mirrorlink en Apple CarPlay) en SEAT CONNECT online infotainment. En dan is er nog de luxe van een automatische airconditioning met 3 klimaatzones, in hoogte verstelbare stoelen vóór, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, Coming & Leaving home-verlichting en LED-interieurverlichting. Voor gebruiksgemak zijn parkeersensoren achter ook inbegrepen.

De nieuwe Leon FR PHEV 1.4 TSI e-Hybrid is nu te bestellen voor prijzen vanaf € 37.750. De Leon Sportstourer FR PHEV 1.4 TSI e-Hybrid is er vanaf € 38.750. De levering van de nieuwe plug-in hybrides start in november 2020.

