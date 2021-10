Seat Leon is Best Buy Car of Europe 2021

1 oktober 2021 | De SEAT Leon is bekroond met de AUTOBEST 'Best Buy Car of Europe 2021' award. SEAT ontving de onderscheiding in Barcelona tijdens de 20e editie van de AUTOBEST Gala Awards. De Leon overtuigde de AUTOBEST vakjury, bestaande uit 32 Europese autojournalisten, met zijn mix van sportiviteit, efficiency, geavanceerde veiligheid en connectiviteit.

"Het winnen van deze AUTOBEST-award in de categorie 'Best Buy Car of Europe 2021' is de best mogelijke erkenning voor het team dat verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de beste Leon ooit," verklaarde Wayne Griffiths, CEO van SEAT en CUPRA.

Het is de tweede maal in SEAT's 70-jarige historie dat de onderneming een AUTOBEST-award heeft gewonnen. In 2017 was het de SEAT Ateca die voor dezelfde eer in aanmerking kwam.

De AUTOBEST Award wordt sinds 2001 onafgebroken jaarlijks georganiseerd. De 32 Europese autojournalisten die samen de AUTOBEST-vakjury vormen, kregen eerder tijdens een finaletest in Oostenrijk de gelegenheid om uitgebreid kennis te makenmet alle aandrijfvarianten van de SEAT Leon, waaronder de recent geïntroduceerde plug-in hybrideversie.

