Seat vernieuwt Leon voor modeljaar 2024

Elke Leon heeft voortaan een viercilinder 1.5 TSI turbobenzinemotor. De basisversie heeft een vermogen van 85 kW / 116 pk en is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. De 1.5 eTSI MHEV (mild hybrid) is er naar keuze met 85 kW / 116 pk of 110 kW / 150 pk. Beide MHEV-versies hebben standaard een automatische zeventraps DSG-transmissie. De Leon 1.5 TSI e-Hybrid PHEV, ook standaard met DSG, heeft een systeemvermogen van 150 kW / 204 pk en is daarmee goed voor hoge prestaties. De nieuwe 19,7 kWh lithium-ion batterij maakt een elektrische actieradius van maximaal 132 km (in theorie) mogelijk en de accu is snel te laden met 50 kW.

Uitrusting

Elke vernieuwde Leon (Sportstourer) heeft standaard LED-koplampverlichting. Matrix LED-verlichting is standaard op de FR Business Intense. Alle uitvoeringen beschikken over de Digital Cockpit (26 cm) en een infotainmentsysteem van de nieuwste generatie inclusief een centraal geplaatst touchscreen (26,4 cm of 32,8 cm) waarbij verlichte touchsliders voor extra bedieningsgemak zorgen. Apple en Android smartphones zijn draadloos te koppelen en met 15W snel op te laden. De SEAT Leon en SEAT Leon Sportstourer zijn er in vier smaken. De Style biedt naast de bovengenoemde voorzieningen onder meer LED-verlichting, lichtmetalen velgen, automatische airconditioning, parkeersensoren achter en SEAT Connect-diensten. De Style Business- en FR Business Intense voegen daar meer comfort aan toe. De Leon e-Hybrid-uitvoeringen zijn in eerste instantie leverbaar als FR PHEV First Edition met veel sportieve details als 17 inch lichtmetalen velgen, sportieve afwerkingselementen in Cosmo Grey en sportstoelen.

Prijzen

De vernieuwde Leon is er, inclusief vier jaar garantie, vanaf € 29.750. De Leon FR PHEV First Editions, hebben vanafprijzen van € 38.950 (5-deur) en € 39.950 (Sportstourer). De SEAT Leon en SEAT Leon Sportstourer voor modeljaar 2024 zijn vanaf 24 juli te bestellen.