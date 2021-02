SEAT Leon PHEV nu ook als FR Business Intense

4 februari 2021 | De SEAT Leon PHEV met de plug-in hybrideaandrijving is er nu ook in de extra luxe en sportieve FR Business Intense-uitvoering. Voor een meerprijs van 500 euro ten opzichte van de Leon FR PHEV breidt SEAT de standaarduitrusting uit. De nieuwe Leon FR PHEV Business Intense is er als 5-deurs hatchback en als extra ruime Sportstourer. De prijzen beginnen bij 37.750 euro.

De Leon en Leon Sportstourer FR PHEV Business Intense delen hun aandrijflijn met de al langer beschikbare Leon PHEV-modellen, die vertrouwen op de 1.4 TSI e-Hybrid-unit. Daarbij werkt een 1.4 TSI benzinemotor samen met een in de DSG-transmissie geïntegreerde elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 150 kW / 204 pk. Daarbij kan een Leon PHEV in theorie tot 64 kilometer volledig elektrisch aangedreven en dus lokaal emissievrij rijden.

Tot nu toe was de Leon PHEV enkel in combinatie met de sportieve FR-uitvoering te bestellen, met standaard onder meer FR-accenten als 17 inch lichtmetalen velgen, sportief gestylde bumpers, LED-achterlichten over de gehele breedte en sportstoelen. Ook op het gebied van connectiviteit is alles aanwezig, zoals een radio-, navigatie- en mediasysteem met 10 inch kleuren-touchscreen, draadloze Apple Carplay smartphone-integratie en SEAT CONNECT online infotainment. En dan zijn er nog luxe zaken zoals automatische airconditioning met 3 klimaatzones, verwarmde en inklapbare buitenspiegels, Coming & Leaving Home verlichting en parkeersensoren achter. De prijzen van de Leon FR PHEV zijn recent aangescherpt, waarmee hij nu leverbaar is vanaf € 37.250 (Sportstourer vanaf € 38.450).

Op basis van deze Leon FR PHEV bieden de nieuwe Business Intense-uitvoeringen voor een meerprijs van € 500 extra', die samen een klantvoordeel van € 2.295 vertegenwoordigen. Omdat dit voordeel direct is verwerkt in de fiscale prijs, genieten zakelijke rijders van een gunstige bijtelling. Highlights zijn Full LED-verlichting, grootlichtassistent, dynamische richtingaanwijzers achter, welkomstverlichting 'Hola' en slimme sfeerverlichting in het interieur (die ook waarschuwt bij gevaar). Voor nog 'relaxter rijden' zijn ook parkeersensoren vóór, automatische parkeerhulp en verkeersbordherkenning inbegrepen. En dan zijn er nog extra veiligheidsvoorzieningen als Predictive Adaptive Cruise Control (automatische afstands- en snelheidsregeling), Side Assist (dodehoeksensor) met uitparkeerassistent en uitstapwaarschuwing (akoestische en visuele signalen bij het openen van de deuren wanneer verkeer van achteren nadert).

De nieuwe SEAT Leon FR PHEV Business Intense is er vanaf € 37.750, de prijs van de Sportstourer begint bij € 38.950.

