Seat Leon als FR Business Limited Edition

De FR Business Limited Edition benadrukt het sportieve karakter van de Leon en Leon Sportstourer. Bijvoorbeeld door LED-koplampen en FR-accenten als 17 inch lichtmetalen velgen en de in Cosmo Grey uitgevoerde elektrisch inklapbare buitenspiegels en grille. Dankzij verlichte FR-instaplijsten is ook de entree speciaal. Verder heeft de Leon FR Business standaard de Virtual Cockpit, een multifunctioneel met leder bekleed stuur, sportstoelen, met rode stiksels afgewerkte bekleding en een zwarte dakhemel.

De Seat Leon FR Business Limited Editions hebben een navigatiesysteem met groot (ruim 25 cm) touchscreen en digitale radio-ontvangst (DAB+) evenals Apple CarPlay, Android Auto, Seat CONNECT online infotainment en spraakbediening standaard. De automatische airconditioning met drie klimaatzones zorgt voor een comfortabel interieurklimaat. Nog twee details: vanaf de B-stijl zijn de ramen extra donker getint en in de achterbank is een neerklapbare armsteun geïntegreerd.

De Leon FR Business en Leon Sportstourer FR Business Limited Editions zijn er om te beginnen met de 1.0 TSI turbo-benzinemotor (81 kW / 110 pk), die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Daarna volgt de 1.0 eTSI (81 kW / 110 pk) met 48V mild-hybride technologie in combinatie met een automatische zeventraps DSG-transmissie. Deze aandrijflijn maakt 'zeilen' (uitrollen) mogelijk, wat betekent dat als de bestuurder het gas loslaat, de verbrandingsmotor uitschakelt en de Leon zonder brandstof te verbruiken uitrolt. De combinatie van de (110 kW / 150 pk) 1.5 TSI en zesversnellingsbak staat garant voor meer gemak. De 1.5 eTSI mild-hybride (110 kW/150 pk) wordt altijd geleverd met automatische zeventraps DSG-transmissie en beschikt eveneens over de 'zeilfunctie'.

De Seat Leon FR Business Limited Editions zijn, zoals hun naam al doet vermoeden, slechts tijdelijk beschikbaar. Ze zijn er vanaf € 30.250 (Leon Sportstourer FR Business: vanaf € 31.450).