Seat kondigt Tarraco plug-in hybrid aan

28 augustus 2019 | SEAT breidt het gamma van de Tarraco uit met de Tarraco FR PHEV: een efficiƫnte plug-in hybride in een sportieve FR-trim. De Tarraco plug-in hybride is de volgende stap van SEAT op weg naar elektrificatie van het merk. Het gamma van SEAT en CUPRA wordt tot begin 2021 uitgebreid met zes elektrische en plug-in hybridemodellen.

De Tarraco FR PHEV is de eerste plug-in hybride binnen het modelprogramma van SEAT. Het aandrijfsysteem bestaat uit een 1,4-liter TSI benzinemotor met 110 kW/150 pk, gekoppeld aan een 85 kW/116 pk sterke elektromotor en een 13 kWh lithium-ion accu. Puur elektrisch heeft de Tarraco FR PHEV een range van meer dan 50 kilometer, waarbij de uitlaatemissies tot nul worden gereduceerd. Ook kunnen de benzinemotor en de elektromotor worden gecombineerd voor sportieve prestaties.

Het gecombineerde vermogen bedraagt 180 kW/245 pk, bij een maximumkoppel van 400 Nm. Daarmee bereikt de plug-in hybrideversie van de Tarraco een topsnelheid van 217 km/u en accelereert de grote SUV in 7,4 seconden naar 100 km/u. Belangrijker bij deze variant: de CO2-uitstoot ligt onder de 50 g/km gemeten volgens de officiële WLTP-testcyclus.

SEAT introduceert de Tarraco PHEV in combinatie met het FR uitrustingsniveau, dat deze plug-in hybride tot een sportieve smaakmaker maakt. Uiterlijk is de Tarraco FR onder meer te herkennen aan de bredere wielkasten, een sportieve achterspoiler en 19 inch lichtmetalen velgen. Optioneel zijn ook 20 inch exemplaren beschikbaar. Daarnaast hebben zowel de neus als de achterzijde afwijkende FR-looks die de sportiviteit van deze Tarraco extra benadrukken. In het interieur is de Tarraco FR onder andere voorzien van elektrische sportstoelen met geheugenfunctie (voor de bestuurder), aluminium pedalen en een nieuw sportstuurwiel met FR-logo.

Aanvullende personalisatie is uiteraard ook mogelijk. Op het gebied van veiligheid en functionaliteit zet de Tarraco FR PHEV eveneens een extra stap. Een nieuwe optie is bijvoorbeeld trailer assist, een systeem dat van het manoeuvreren met een aanhanger kinderspel maakt. Met de Parking Heater zijn de motor en het interieur sneller opgewarmd tijdens extreme kou.

De productie van de SEAT Tarraco FR PHEV start in de loop van 2020, het publieksdebuut vindt plaats in september 2019 op de IAA in Frankfurt. Het FR-uitrustingsniveau komt in 2020 ook beschikbaar in combinatie met andere motoren. De SEAT Tarraco FR PHEV die op de IAA wordt getoond, is nog een showauto. De genoemde specificaties zijn daarom nog onder voorbehoud.