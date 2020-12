Seat Leon

Seat Leon scoort 5 EuroNCAP sterren

9 december 2020 | De Seat Leon heeft een score van vijf sterren behaald tijdens een recente crashtest bij EuroNCAP. Sinds 2020 stelt Euro NCAP hogere eisen aan de crashbestendigheid van een auto. Om de veiligheid van de inzittenden tijdens een frontale en zijdelingse botsing beter te kunnen evalueren, heeft de organisatie dit jaar een aantal nieuwe en verbeterde testonderdelen geïntroduceerd. Eén ervan is de introductie van een bewegend obstakel bij een frontale crash die de standaard frontale offset botsproef vervangt. Euro NCAP legt bovendien meer nadruk op preventieve veiligheidsvoorzieningen en systemen die de bestuurder assisteren in noodsituaties. Ook wordt gekeken naar zogenaamde Driver Status Monitoring-systemen, die detecteren wanneer de bestuurder vermoeid of afgeleid is.

