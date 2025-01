Seat is klaar voor productie Raval en ID.2

Afgelopen jaar verplaatste SEAT S.A. de productie van de SEAT Ibiza en Arona in de fabriek in Martorell al naar Lijn 3, om zo Lijn 1 voor te bereiden op de komst van de Electric Urban Car, de nieuwe serie geheel elektrisch aangedreven compacte modellen van de Volkswagen Groep. Nog dit jaar voltooit SEAT S.A. de transformatie van Lijn 1 en staat de productie van de eerste voorseriemodellen al op het programma, in de aanloop naar de serieproductie van zowel de CUPRA Raval als de Volkswagen ID.2 in 2026.

De fabriek van SEAT S.A. blijft zich ontwikkelen in de richting van een slimmere productie met flexibelere en geoptimaliseerde processen. Recente mijlpalen zijn onder andere de installatie van een krachtigere en efficiëntere pers en de ingebruikname van de eerste volledig elektrische lakdroogoven van de Volkswagen Groep.

Andere nieuwe ontwikkelingen in de fabriek in Martorell zijn de lancering van het e-House voor de integratie van elektronica voor stads-EV's en de forse stappen die zijn gezet bij de bouw van de batterij-assemblagefabriek.