Seat maakt toekomstplannen bekend

22 maart 2021 | SEAT introduceert in 2025 een compleet nieuwe elektrische stadsauto. Met dit nieuwe model debuteert het merk in het segment van auto's tussen de 20.000-25.000 euro. Met deze nieuwe auto maakt de onderneming elektromobiliteit voor een brede groep consumenten bereikbaar en voldoet de Spaanse autofabrikant aan de doelstellingen voor de Green Deal. Tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers presenteerde SEAT S.A. een ambitieus plan, 'Future Fast Forward' genaamd, als basis voor de elektrificatie van de Spaanse auto-industrie. Het belangrijkste onderdeel van dit pan is de productie van elektrische stadsauto's in Spanje vanaf 2025.

SEAT S.A. President Wayne Griffiths verklaarde: "Het is onze ambitie om meer dan 500.000 elektrische stadsauto's per jaar in Barcelona te produceren - ook voor de Volkswagen Groep -, maar we hebben een concreet commitment van de Europese Commissie nodig." SEAT S.A. beoogt niet alleen de productie van de elektrische auto's, maar wil ook verantwoordelijk worden voor de ontwikkeling van het gehele project voor de Volkswagen Groep. "Ons plan is om ons Technical Center - het enige in zijn soort in Zuid-Europa en een essentieel R&D-element voor de regio - te transformeren," aldus Griffiths. "Wij vinden dat het mede onze verantwoordelijk is om Spanje te elektrificeren. 70 jaar geleden hebben we dit land op wielen gezet. Nu willen we Spanje elektromobiliseren."

Tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers onthulde Wayne Griffiths dat CUPRA de Tavascan in 2024 op de markt gaat brengen. De Tavascan wordt het tweede volledig elektrische model van het merk, na de CUPRA Born die in de loop van dit jaar debuteert. CUPRA gaat de Tavascan in Barcelona op het MEB-platform van de Volkswagen Groep ontwikkelen.

Dit jaar moet CUPRA een belangrijke rol spelen in het 'boosten' van de financiële resultaten van de onderneming. CUPRA verwacht de verkopen te verdubbelen en de omzet meer dan te verdubbelen. In 2020 bedroeg CUPRA's omzet zo'n 900 miljoen euro. Dankzij het CUPRA-portfolio gaat het volume van het merk binnen de totale verkopen van SEAT S.A. toenemen van 5 naar 10%. Bovendien breidt CUPRA zijn activiteiten in de meeste 'geëlektrificeerde landen', waaronder Nederland, verder uit en boort het nieuwe markten aan. In 2022 opent het merk de deuren in Australië, als een belangrijke stap in de expansie in de Azië-Pacific regio.

De coronasituatie heeft SEAT S.A.'s groeistuipen van de afgelopen jaren tijdelijk een halt toegeroepen en de financiële resultaten over 2020* behoorlijk beïnvloed. De Spaanse onderneming noteerde een resultaat van -418 miljoen euro (2019: 352 miljoen euro) en een verlies na belastingen van -194 miljoen euro (2019: +346 miljoen euro). SEAT S.A. verkocht afgelopen jaar 427.000 auto's, ruim een kwart minder dan het jaar ervoor. De afname in verkopen vertaalde zich in een lagere omzet, die daalde tot bijna 8,8 miljard euro, een min van 21% vergeleken met 2019.

SEAT S.A. bleef echter vasthouden aan het investeringsniveau van de voorgaande twee jaren en maakte in 2020 opnieuw ruim 1 miljard euro vrij voor investeringen en R&D-kosten. Tot 2025 verwacht de onderneming zo'n 5 miljard euro te investeren.

Met SEAT en CUPRA is de onderneming sterker dan voorheen en heeft het merk het beste modellenprogramma om met sterke verkoopcijfers terug te keren naar winstgevendheid. Dit jaar gaat onder andere de Formentor een belangrijke rol spelen in het verdubbelen van de CUPRA-verkopen. Een groot deel van die Formentor-verkopen zal voor rekening worden genomen door de twee recent aangekondigde plug-in hybrideversies. Dit jaar volgen tevens de vernieuwde SEAT Ibiza en Arona. In de loop van dit jaar introduceert CUPRA met de Born bovendien de allereerste 100% elektrische auto van het merk.

