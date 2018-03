Seat kondigt nieuwe modellen aan

22 maart 2018 | SEAT gaat tot 2020 iedere zes maanden een nieuw model introduceren. De eerste twee zijn de SEAT Tarraco en CUPRA Ateca, die beide vanaf eind dit jaar te koop zijn. Volgend jaar arriveert de compleet nieuwe Leon bij de dealers, als vijfdeurs en stationwagon. In 2020 volgen SEAT's allereerste volledig elektrische auto op basis van het MEB-platform van de Volkswagen Groep met een actieradius van 500 kilometer, én een compleet nieuwe Crossover Utility Vehicle (CUV).

Dat maakte SEAT President Luca de Meo vandaag bekend tijdens de presentatie van SEAT's jaarcijfers in Madrid. Bovendien schakelt het merk op in elektrische mobiliteit, mede met de introductie van een hybrideversie van de geheel nieuwe Leon in 2020. Daarnaast blijft het merk focus houden op CNG-auto's en modellen met interne verbrandingsmotoren.

Het nieuwe modellenoffensief van SEAT is het gevolg van de grootste investeringen van SEAT sinds de fabriek in Barcelona in 1992 werd gebouwd. Afgelopen jaar reserveerde SEAT 962 miljoen euro voor investeringen en R&D-kosten; 11,6 procent meer dan in het jaar ervoor, wat overeenkomt met ruim een tiende van de totale omzet van het merk.

Met de intentie om die groei vast te houden, blijft SEAT zijn modelprogramma verder uitbreiden. Luca de Meo verklaarde dat "SEAT tot 2020 iedere zes maanden een nieuwe auto gaat introduceren" en maakte bekend dat "2020 SEAT's jaar van elektrificatie gaat worden, met de lancering van een plug-in hybrideversie van de nieuw SEAT Leon, met een elektrische actieradius van minimaal 50 kilometer. Bovendien introduceren wij dat jaar onze allereerste volledig elektrische auto." Dat model wordt concurrerend geprijsd, zal een elektrisch rijbereik van maximaal 500 kilometer hebben, wordt uitgerust met de meest geavanceerde connectiviteits- en infotainmentsystemen en biedt de mogelijkheid tot autonoom rijden op minimaal level 2 niveau.

Tevens benadrukte de President van SEAT opnieuw het commitment van het merk op het gebied van auto's op CNG. "Binnen de Volkswagen Groep is SEAT leidend in de technische ontwikkeling op dit gebied. Met de Arona TGI die we dit jaar introduceren, beschikken we wereldwijd als enige over een SUV op aardgas."