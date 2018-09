Seat test Tarraco in terrein

4 september 2018 | Op 18 september onthult SEAT de Tarraco, de nieuwe grote SUV van het Spaanse merk. Tot dat moment blijft het uiterlijk van de Tarraco nog even geheim, en ondergaat hij de laatste tests in camouflagekleuren. Naast een uitgebreide testcyclus op de openbare weg moet de SEAT Tarraco ook in het terrein een serieus nieuw topmodel zijn.

De Tarraco wordt het grootste SUV-lid van de SEAT-familie. Hij biedt plaats aan zeven inzittenden en heeft een bagageruimte van 760 liter. De Tarraco geeft de bestuurder "een fantastisch gevoel van grootte en ruimte", aldus Stefan Ilijevic, hoofd Predevelopment, Patents & Innovation bij SEAT.

Voorafgaand aan zijn internationale debuut bewijst de SEAT Tarraco dat hij op elk type ondergrond uitstekend uit de voeten kan, inclusief een uitdagend offroadparcours. "Hij heeft geen enkele moeite met rotsachtig terrein en hellingen tot wel 70 procent", aldus Ilijevic.

Ook qua wendbaarheid moet de Tarraco in het terrein meer dan capabel zijn. "De Tarraco kan dwarshellingen van maar liefst 85 procent aan. Op dit soort terrein krijg je echt een gevoel van hoe robuust en veilig de auto eigenlijk is," licht Ilijevic toe. De grote SUV is uitgerust met twee nieuwe rijassistenten. Eén daarvan is Rollover Assist, dat automatisch de deursloten opent, de motor uitschakelt en de hulpdiensten belt als de Tarraco bij een ongeluk onverhoopt op zijn zijkant of dak terechtkomt.

Meer informatie over de SEAT Tarraco wordt bekendgemaakt tijdens zijn internationale presentatie op 18 september in Tarragona. Met de introductie van de Tarraco is het SUV-offensief dat SEAT in 2016 begon compleet. De andere SUV-modellen van het merk zijn de Arona en Ateca.