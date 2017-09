600 Seats 600 bijelkaar gebracht

18 september 2017 | Seat heeft een GUINNESS WORLD RECORD gevestigd met de grootste bijeenkomst van Seats 600 sinds de introductie van het model in 1957. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya kwamen recent 787 'Pelotillas' (balletje zoals de bijnaam van de 600 luidt) bijeen tijdens de viering van zestig jaar Seat 600.

Trotse Seat 600-eigenaren reageerden massaal op de oproep om de laatste dag van de viering tot een doorslaand succes te maken. Binnen twee maanden was het maximale aantal aanmeldingen bereikt. In totaal deden 774 eigenaren met 787 auto's mee aan het evenement.

Seat-president Luca de Meo, Seat, ontving het officiële GUINNESS WORLD RECORD-certificaat uit handen van de organisatie. "De 600 is heel sterk verbonden met de Spaanse geschiedenis", zei hij. "De auto was de drijvende kracht achter de motorisering van het land en luidde een belangrijke periode van economische ontwikkeling in. Door de bouw van de 600 werd Seat één van de hoekstenen van de Spaanse industrie, wat het nog steeds is."

De directeur van Seat Spanje, Mikel Palomera, was aanwezig met zijn eigen 600. In zijn speech bedankte hij iedereen die betrokken was bij het evenement en natuurlijk de eigenaren van de vele 'Seíta' (baby-Seats) die waren gekomen. "Voor de Spanjaarden is de 600 de auto die families, dorpen en steden dichter bij elkaar bracht. Toen de compacte Seat in 1957 op de markt kwam, konden mensen voor de eerste keer op hun gemak rondreizen door hun eigen land en daarbuiten. Ik sta hier met mijn eigen 600 tussen vrienden en liefhebbers om een ode te brengen aan de auto die Spanje mobiel maakte."