Seat Arona

Seat Arona krijgt Media System Colour

25 april 2018 | Bellen, navigeren en muziek luisteren via het nieuwe Media System Colour; het kan standaard op bijna alle uitvoeringen van de SEAT Arona. Het kan allemaal door de smartphone via bluetooth of USB-kabel te verbinden. De Full-link connectiviteit van SEAT werkt met MirrorLink, Apple CarPlay en Android Auto. Dat zorgt ervoor dat mobiele apps in de auto gemakkelijk via het grote 6,5 inch touchscreen met hoge resolutie bediend kunnen worden.