SEAT introduceert Tarraco Limited Editions

19 september 2019 | SEAT introduceert Limited Editions van de Tarraco. Deze speciale uitvoeringen van SEAT's grote SUV tillen de uitrusting naar een hoger niveau, en combineren dat met een speciale prijsstelling en een voordeel tot 6.710 euro.

De Limited Edition beschikt over Virtual Cockpit, Full LED-verlichting voor en achter, het Media System Navi met 8 inch touchscreen en Apple CarPlay. SEAT levert de Tarraco Limited Edition in twee varianten: de Style Limited Edition en Xcellence Limited Edition. De eerste beschikt standaard bijvoorbeeld ook over 17 inch lichtmetalen velgen, automatische airconditioning, digitale radio-ontvangst (DAB+), een draadloze lader en antenneversterker voor de smartphone, cruise control, Lane Assist, Keyless Go en trekhaakvoorbereiding.

De Tarraco Xcellence Limited Edition gaat een stap verder en voegt daar onder andere 19 inch lichtmetalen velgen, een achteruitrijcamera, automatische inparkeerhulp (Park Assist), Adaptive Cruise Control, donkergetinte ruiten achter, dakreling en raamomlijsting in chroom, alcantara bekleding met stof, een elektrisch bedienbare achterklep met voetbediening en rijprofielkeuze aan toe.

Qua motorisering beschikken de Tarraco Limited Editions altijd over een TSI turbo-benzinemotor. In het geval van de Tarraco Style Limited Edition is dat de 1.5 TSI (110 kW / 150 pk) met een handgeschakelde 6-versnellingsbak. Diezelfde combinatie is ook leverbaar voor de Xcellence Limited Edition, die daarnaast ook leverbaar is met de 2.0 TSI (140 kW / 190 pk) met automatische DSG-versnellingsbak en vierwielaandrijving.

De prijslijst van de Tarraco Limited Editions start bij € 34.950 voor de 1.5 TSI Style Limited Edition, inclusief een voordeel van € 3.695. De SEAT Tarraco Xcellence Limited Edition is er vanaf € 37.375, met een voordeel tot € 6.710. De Limited Editions zijn tot en met eind dit jaar leverbaar. Een Tarraco Limited Edition leasen kan bij Seat vanaf € 581 per maand.