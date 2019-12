Seat communiceert met verkeerslichten

2 december 2019 | In samenwerking met de Spaanse verkeersautoriteit, de gemeenteraad van Barcelona en ETRA koppelt SEAT auto's aan verkeerslichten en het verkeersinformatiecentrum, zodat bestuurders kunnen anticiperen op de status van verkeerslichten. Hetzelfde systeem stuurt bovendien informatie over incidenten op de snelweg in realtime naar de auto, zonder noodzakelijke informatieborden, waarmee auto en infrastructuur via de cloud binnen 300 milliseconden met elkaar worden verbonden.

De technologie van de auto die voor dit project wordt gebruikt, verbindt het model met zijn omgeving. De auto ontvangt informatie die de verkeersautoriteit in een centrale computer opslaat, waarmee de bestuurder in direct kan reageren op datgene dat vóór hem te wachten staat. Een specifiek onderdeel van dit project is het koppelen van auto's aan verkeerslichten. Die laatste sturen een signaal over hun actuele status en het moment waarop ze van kleur gaan verspringen naar de centrale computer van de verkeersinstantie. De auto ontvangt die informatie en waarschuwt de bestuurder op basis van de rijsnelheid over de veranderende status. Wanneer een verkeerslicht op rood gaat springen, kunnen bestuurders op voorhand al snelheid minderen, alvorens ze bij het verkeerslichten arriveren.

Bij het naderen van een verkeerslicht is op een scherm in de auto te zien of het licht bij aankomst op rood, groen of oranje staat. Het systeem berekent daarbij de afstand tot het verkeerslicht op basis van de gereden snelheid. Met het oog op veiligheid werkt het systeem alleen indien de auto de snelheidslimiet niet overschrijdt. Sterker nog, bij te hoge snelheden geeft het systeem juist geen verkeerslichtinformatie, om bestuurders te stimuleren om veilig en met beleid te rijden.

"Met dit project zetten we een eerste belangrijkste stap voorwaarts om auto's te verbinden met de infrastrucuur," verklaart Jordi Caus, Hoofd Urban Mobility Concepts bij SEAT. "We zijn gestart met het integreren van informatiefuncties, maar met de toekomstige autonoom rijdende auto in het achterhoofd kunnen we de auto in gevaarlijke situaties ook zelf laten ingrijpen."