Seat vergroot bereik aardgas-modellen

11 april 2019 | SEAT blijft werken aan CNG-technologie (aardgas) techniek. Van alle automerken heeft SEAT één van de meest brede modelprogramma's in CNG, met de Ibiza TGI, Arona TGI en Leon TGI. Met de toevoeging van een extra, derde CNG-tank benut SEAT het potentieel van aardgas nu maximaal door de actieradius van de TGI-modellen significant te vergroten.

De beslissing van SEAT om de actieradius van de Ibiza TGI, Arona TGI en Leon TGI in CNG-modus te vergroten, is ingegeven door de behoeften van bestaande CNG-rijders. De introductie van een derde CNG-tank in SEAT's TGI-modellen betekent dat de Ibiza en Arona op aardgas alleen zo'n 360 kilometer ver kunnen komen en dat de Leon een bereik heeft van zelfs 440 kilometer (gemeten volgens de WLTP-cyclus).

De Ibiza TGI en Arona TGI maken gebruik van drie CNG-tanks die gemaakt zijn van staal, terwijl de nieuwe Leon 1.5 TGI een kleinere stalen tank achter de achteras heeft en twee grotere koolstofvezel tanks voor de achteras. Die configuratie is lichter en verbetert de gewichtsverdeling voor en achter.

Alle TGI-modellen van SEAT gebruiken CNG als primaire brandstof. Als de buitentemperatuur onder de -10°C zakt, start de motor op benzine. Tegelijkertijd worden de gasinjectoren verwarmd tot de juiste werktemperatuur, waarna het CNG-systeem wordt geactiveerd. De overgang tussen beide is naadloos en gebeurt volledig automatisch.

De CNG wordt onder hoge druk opgeslagen (zo'n 200 bar). Daarom zijn de opslagtanks gebouwd en gehomologeerd om meer dan twee keer de maximale druk te kunnen weerstaan. Ze zijn bovendien voorzien van thermozekeringen die openspringen bij extreme hitte om het gas veilig te laten ontsnappen. Het hoge-drukcircuit in de auto is daarbij uitgerust met elektronische veiligheidskleppen.

De Arona TGI is de eerste SUV met CNG-technologie. Hij heeft drie tanks met een totale capaciteit van 13,8 kilogram. Daarmee kan hij op CNG alleen een actieradius van 360 kilometer halen (WLTP). De 9 liter benzinetank aan boord geeft nog eens 150 kilometer extra bereik, waarmee het totaal op 510 kilometer uitkomt.

SEAT levert de Arona TGI vanaf eind april als Style-, FR- en Business Intense-uitvoering. Allemaal hebben ze een 1.0 TGI-motor met drie cilinders, die 90 pk levert tussen 4.500 en 5.800 tpm en een maximumkoppel van 160 Nm tussen 1.900 en 3.500 tpm. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Van stilstand naar 100 km/u gaat de Arona TGI in 13,2 seconden. Hij haalt een topsnelheid van 172 km/u.

De vernieuwde Ibiza TGI heeft nu een extra gastank aan boord, waarmee het totaal op drie komt. Net als in de Arona hebben de tanks van de Ibiza TGI een capaciteit van 13,8 kilogram voor een bereik van 360 kilometer (WLTP). Een 9 liter benzinetank is goed voor 150 kilometer meer, waarmee de actieradius op 510 kilometer uitkomt.

De SEAT Ibiza TGI is er als Style, FR en Business Intense en heeft dezelfde 1.0 TGI-motor en handgeschakelde zesbak als de Arona. Zijn vermogen van 90 pk komt vrij tussen 4.500 en 5.800 tpm. Het maximale koppel van 160 Nm is beschikbaar tussen 1.900 en 3.500 tpm. Dat resulteert in een sprint van 0 naar 100 km/u in 12,1 seconden en een topsnelheid van 180 km/u.