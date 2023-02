Seat is 40 jaar in Nederland

Vier decennia Seat in Nederland begonnen feitelijk met de internationale lancering van de Seat Ronda in 1983, waarmee de Sociedad Español de Automóviles de Turismo S.A. startte met haar exportactiviteiten. Nederland beet de spits af en werd het eerste land buiten Spanje waar het merk vertegenwoordigd was, via de toenmalige Seat-importeur Nibhart Car. In dat eerste jaar verkocht die 1.152 Ronda's in ons land, waarvan er in totaal bijna 6.400 de landsgrenzen over kwamen.

Nog datzelfde jaar volgde de Seat Fura, maar het was vooral de in 1984 gelanceerde Ibiza die het merk Seat in Nederland echt op de kaart zette. Het succes van dat model zorgde ervoor dat de Nederlandse dealerorganisatie in Nederland zich in rap tempo uitbreidde naar een landelijk dekkend netwerk van Seat-vestigingen. Dat gebeurde overigens grotendeels onder leiding van de nieuwe Seat-importeur Pon Car, die in 1986 de importactiviteiten van het merk overnam van Nibhart Car. Alleen al van die eerste generatie Ibiza verkocht Seat in Nederland ruim 42.000 auto's, en de tweede, derde en vierde generatie onderstreepten de populariteit van het compacte model nog eens extra.

Leon: de tweede pijler onder Seat

Andere modellen uit de periode tot 2000 waren onder andere de Seats Malaga, Marbella, Toledo, Alhambra en Arosa. Vanaf 2000 was het na de Ibiza echter vooral de Seat Leon waarmee het merk echt positie in Nederland verwierf. Op basis van Volkswagen-technologie en voorzien van een sportief design en een bovengemiddeld complete uitrusting zorgde de Leon er voor dat Seat in het segment van de compacte middenklasse een populaire keuze werd.

De afgelopen jaren verwierf Seat verder terrein in Nederland met de lancering van een SUV-offensief, dat in 2016 werd ingezet met de introductie van de Seat Ateca en Seat Arona, kort daarna gevolgd door de grote Tarraco. Dit drietal neemt inmiddels een fors deel van de Nederlandse Seat-verkopen voor hun rekening. Nog zo'n verfrissende highlight was de Mii, de kleine, praktische stadsauto van Seat, waarvan de 100% elektrische Mii electric-versie tevens Seat's eerste volledig elektrische productieauto markeerde.

Van WTCC tot Shakira

Naast het succes van de modellen is het met name ook het sportieve, vlotte imago waarmee Seat zich de afgelopen decennia op eigen wijze heeft onderscheiden. De betrokkenheid in de nationale en internationale autosport speelde daarin jarenlang een rol. Bijvoorbeeld in het World Touring Car Championship (WTCC), waarin de Nederlandse Seat-importeur met het eigen 'Seat Team Holland' en coureur Tom Coronel jarenlang uitkwam. Maar ook het partnership met grootschalige evenementen - waaronder de spectaculaire Red Bull Air Race en het Primavera Sound-festival - en artiesten van internationale allure, zoals Shakira en Armin van Buuren, gaven Seat een geheel eigen gezicht.

Een overzicht van 40 jaar Seat in Nederland: