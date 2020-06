SEAT robots zelfrijdend de straat op

19 juni 2020 | SEAT geeft zijn AGV-robots (Automated Guided Vehicles) de vrije teugel. Dagelijks leggen de zelfrijdende robots op het fabrieksterrein in Barcelona gezamenlijk zo'n 240 kilometer af en delen ze de straten met voetgangers, vrachtwagens, fietsers en auto's. Ze regelen zelf de verkeerslichten en communiceren met hun omgeving, volledig autonoom.

Bij een robot denkt men misschien aan een machine met menselijke trekjes, maar in feite zijn het apparaten die zelfstandig tal van voorgeprogrammeerde taken uitvoeren. Zo ook de AGV's van SEAT. De autofabrikant gebruikte deze autonome voertuigen al in de fabriekshallen in Barcelona, maar nu rijden ze ook 'los' buiten op het fabrieksterrein rond. Dit is mogelijk dankzij SLAM-navigatieherkenning (Simultaneous Localisation and Mapping), 4G-communicatie en laadtechniek via inductie.

Elk van de acht robots die over het fabrieksterrein van SEAT in Barcelona rijden, kan een gewicht van 10 ton transporteren. Gezamenlijk vervoeren de robots meer dan 2.000 onderdelen per dag. En dat allemaal zonder magnetische geleiding of kabels. Hoe ze hun werk doen? Allereerst moeten de AGV's hun omgeving leren kennen. De eerste keer dat ze hun dagelijkse route afleggen, worden ze nog gestuurd. Maar dankzij een geïntegreerde camera 'onthouden' ze hun route. Deze leggen ze vervolgens nog een keer af: ze verlaten de basis, herkennen het gebouw aan hun linkerzijde, naderen die ene kruising en slaan rechtsaf - het ene referentiepunt na het andere, totdat ze hun bestemming hebben bereikt. "Mochten ze een keer een referentiepunt missen, bijvoorbeeld als een vrachtwagen hun pad blokkeert, dan stopt de robot net zolang tot het referentiepunt weer zichtbaar is," vertelt projectleider Victor Palacios.

Dankzij 4G-technologie kunnen de robots met hun omgeving en met elkaar communiceren. "De robots zijn nooit allemaal tegelijk op pad. Zodra de eerste robot uit het laadstation vertrekt, neemt de volgende in de wachtrij zijn plaats in. Mochten twee robots elkaars pad kruisen, dan reageren ze op elkaar en gaan ze langzamer rijden," legt Victor uit. De robots regelen ook zelfstandig het verkeer op hun route. Ze hebben altijd voorrang: zodra ze een kruising naderen, zetten ze alle verkeerslichten op rood en kunnen ze hun weg vervolgen. Op de robots zitten sensoren die objecten herkennen en de robot tijdig tot stilstand brengen. De AGV's rijden met een snelheid van 1 meter per seconde, en komen anderhalve meter vóór een object of persoon tot stilstand.

De AGV's verbeteren SEAT's logistieke efficiency op duurzame wijze. Ze rijden elektrisch en laden in een kwartier tijd volledig op via inductie. Die werkwijze resulteert in een CO2-daling van 1,5 ton per jaar.

