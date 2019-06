Seat introduceert Mii electric

4 juni 2019 | SEAT start zijn elektrische offensief met de Mii electric, die bij uitstek bedoeld is voor de stedelijke omgeving. In dit dynamische en compacte model komen een moderne aandrijflijn en alle online mogelijkheden van SEAT CONNECT samen.

De vijfdeurs Mii electric is de eerste elektrisch aangedreven SEAT die in serieproductie gaat. Daarmee bijt hij het spits af voor een nieuwe familie van geheel en gedeeltelijk elektrisch aangedreven modellen. SEAT breidt het aanbod EV's, MHEV's (mild hybrid) en PHEV's (plug-in hybride) snel uit met onder meer hybrideversies van de Tarraco en Leon, én de volledig elektrisch aangedreven el-Born. Bovendien staan er high-performance plug-in hybrides als de CUPRA Formentor en CUPRA Leon op de planning.

De Mii electric heeft een aandrijflijn die bestaat uit een elektromotor (61 kW/83 pk, 210 Nm) en een eentraps transmissie. De elektromotor wordt gevoed door een 36,8 kWh lithium-ion accupakket. De acceleratie van 0-50 km/u, die vooral in de stad van belang is, kost 3,9 seconden. De topsnelheid bedraagt 130 km/u. Met een volledig geladen accupakket is de Mii electric goed voor een actieradius van maximaal 260 kilometer volgens de WLTP-norm. Voor de accu zijn er diverse laadmogelijkheden. Bij een 7,2 kW wisselstroomlader duurt het circa 4 uur om het accupakket tot 80 procent op te laden. Bij gebruik van een 40 kW gelijkstroomlaadpunt is dat slechts 1 uur. Laden is ook mogelijk via een 230 V-aansluiting.

Dankzij de compacte afmetingen is de Mii electric wendbaar in de stad en laat hij zich eenvoudig parkeren. Met zijn topsnelheid van 130 km/u voelt hij zich ook thuis op de snelweg. De productie van de Mii met verbrandingsmotor stopt halverwege dit jaar en op dit moment is hij nog uit voorraad leverbaar. De Mii electric is onder meer herkenbaar aan het licht gewijzigde uiterlijk. De EV-aanduidingen en de optionele 16 inch lichtmetalen velgen springen daarbij ook in het oog. Blikvangers in het interieur zijn het gewijzigde dashboard, sfeerverlichting, sportieve en optioneel verwarmde stoelen en diverse lederen accenten. Lane Assist is tevens standaard.

De Mii electric is als eerste model van het merk standaard uitgevoerd met SEAT CONNECT. Dat betekent dat de bestuurder via een smartphone-app toegang heeft tot vele functies van de auto. Zo is het mogelijk om te zien waar de Mii electric zich bevindt, en wat de status van de auto is (zijn de deuren afgesloten, is de verlichting uit). Bovendien is de airconditioning via de app aan te sturen.

Elektrische aandrijving is niet nieuw voor SEAT. In 1992 produceerde het Spaanse merk een volledig elektrisch aangedreven Toledo, die werd ingezet bij de Olympische Spelen van Barcelona. Deze Toledo had een 500 kg wegend accupakket dat goed was voor een actieradius van 64 km. Het laden van de accu's gebeurde met een 2 kW wisselstroomlader. Onlangs zette SEAT vijf Mii prototypes in bij een carsharing pilotproject in Barcelona. De (praktijk)ervaringen die SEAT daarmee heeft opgedaan, zijn verwerkt in de Mii electric, die begin 2020 in de showrooms wordt verwacht.