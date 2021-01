Seat Leon nu ook in regluliere uitvoeringen verkrijgbaar

6 januari 2021 | SEAT trapt 2021 af met Business Intense-versies voor de nieuwe Leon en Leon Sportstourer in Style- en FR-trim. Business Intense staat bij SEAT altijd voor een combinatie van extra uitrusting met veel digitale functies tegen een beperkte meerprijs. Het voordeel bij een Leon in Business Intense-trim loopt op tot maximaal 3.160 euro.

Tot 2021 waren de nieuwe SEAT Leon 5-deurs en Sportstourer uitsluitend leverbaar in de Launch Edition-uitvoeringen. Die maken in het nieuwe jaar plaats voor het reguliere Leon-gamma, inclusief twee Business Intense-versies.

De Leon en Leon Sportstourer zijn er om te beginnen als Style Business Intense. Bovenop alle punten van de Style - met onder meer Coming/Leaving home verlichting, Full Link smartphone-integratie, 3-zone airconditioning, LED-interieurverlichting - beschikt de Style Business Intense over diverse extra's, waarbij digitalisering een belangrijke rol speelt. Standaard zijn onder andere de Virtual Cockpit (naar eigen wens instelbaar digitaal instrumentenpaneel), het navigatie-, radio- en mediasysteem met 10 inch touchscreen en SEAT CONNECT online infotainment. En er is meer. De Leon Style Business Intense-modellen hebben ook standaard parkeersensoren voor en achter, automatische parkeerhulp, extra donker getinte ramen achter, de grootlichtassistent en verkeersbordherkenning.

In de Leon en Leon Sportstourer FR Business Intense gaat sportiviteit samen met luxe. Om te beginnen vallen de Leon FR Business Intense-modellen op door hun 17 inch lichtmetalen velgen, speciale FR-bumpers, verlichte FR-instaplijsten, LED-achterlichten over de gehele breedte van de auto en sportstoelen. Full LED-verlichting met LED-dagrijverlichting in signature vorm, grootlichtassistent, 'Hola'-welkomstverlichting, een welkomstceremonie van de achterlichten, dynamische richtingaanwijzers achter en slimme sfeerverlichting in het interieur zijn eveneens inbegrepen. Ook deze sportieve uitvoeringen krijgen het navigatie-, radio- en mediasysteem met 10 inch touchscreen, SEAT CONNECT online infotainment en Full Link smartphone-integratie. Bij dat alles is het veiligheidsniveau hoog dankzij onder meer de Predictive Adaptive Cruise Control, Side assist met uitparkeerassistent en de uitstapwaarschuwing, die van zich laat horen bij van achteren naderend verkeer. Voor maximaal parkeergemak zijn de Leon FR Business Intense-uitvoeringen voor en achter uitgevoerd met parkeersensoren én automatische inparkeerhulp.

Op het gebied van aandrijflijnen is er voor kopers van een Leon in Business Intense-trim iets te kiezen. Voor de 5-deurs-uitvoeringen worden de 1.0 TSI (81 kW/110 pk) en 1.5 TSI-motoren (110 kW/150 pk) standaard geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Beide motoren zijn er ook met 48V mild-hybrid-technologie. Deze eTSI-modellen hebben standaard een automatische zeventraps DSG-transmissie. De 2.0 TDI-diesel is er in twee varianten: 85 kW/115 pk met handgeschakelde zesversnellingsbak en 110 kW/150 pk voorzien van de automatische zeventraps DSG-transmissie.

Als Sportstourer is de Leon Style Business Intense is er met 66 kW / 90 pk sterke 1.0 TSI (handgeschakelde vijfbak), de 110 kW/130 pk sterke 1.5 TSI (handgeschakelde zesbak) en de 1.5 eTSI (110 kW / 150 pk, automatische zeventraps DSG-transmissie). Voor de Leon Sportstourer FR Business Intense is er keuze uit de 1.5 TSI (100 kW / 150 pk, handgeschakelde zesbak), 1.5 eTSI (110 kW / 150 pk, 7-DSG) en de 2.0 TDI (110 kW / 150 pk, 7-DSG).

De SEAT Leon Style Business Intense is leverbaar vanaf € 29.300, de Sportstourer is er vanaf € 29.550. Daarmee komt het klantvoordeel uit op € 2.410. De Leon FR Business Intense is er vanaf € 30.350 en de Sportstourer vanaf € 33.850, met een klantvoordeel van € 3.160. Alle nieuwe Leon-uitvoeringen worden standaard geleverd met 4 jaar garantie.

