Seat begint 2024 met kortingen

Tijdelijk is de Ibiza inclusief de inruilpremie van € 2.000 te rijden vanaf € 19.990 en de Arona vanaf € 22.990. Daarnaast zijn de twee compacte modellen ook te private leasen, waarbij met uitzondering van de brandstof álles is inbegrepen. Dit start voor de Ibiza vanaf € 319 per maand en voor de Arona vanaf € 399 per maand. Dit is bij 60 maanden, 10.000 km per jaar, 500 euro eigen risico en in de regio Utrecht.

SEAT Leon

De Leon gaat een stap verder en kent een forse prijsverlaging op alle uitvoeringen. Dat geldt ook voor de plug-in hybride aandrijflijn. Zakelijke rijders hebben vanaf € 195 (in geval vanf 36.97% inkomstenbelasting) netto bijtelling per maand een Leon voor de deur staan.

Gratis DSG op Ateca

De stoere Ateca SUV onderscheidt zich door zijn hoge zit. Een groot deel van de Ateca-kopers kiest daarbij voor de automatische DSG-transmissie met dubbele koppeling. Deze DSG-automaat ter waarde van € 3.600 wordt vanaf nu zonder meerprijs geleverd. Ten opzichte van 2023 loopt het voordeel daarmee op tot € 5.200. Zakelijk is de Ateca al te rijden vanaf € 224 (wederom: 36.97% inkomstenbelasting) netto bijtelling per maand.

Tarraco

Ook de grote SUV Tarraco was nog niet eerder zo scherp geprijsd. De Tarraco PHEV profiteert eveneens van deze prijsverlaging. Hij is er nu vanaf € 46.990. De prijzen vertalen zich tevens in gunstige bijtellingsbedragen, vanaf € 278 (36.97% inkomstenbelasting) per maand.