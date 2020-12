Seat Leon

Seat Leon wint AUTOBEST-award

15 december 2020 | De nieuwe SEAT Leon is uitgeroepen tot 'AUTOBEST 2021', de Europese onderscheiding voor 'Europa's Beste Koop voor 2021'. Het is de tweede maal in de 70-jarige historie van SEAT dat de AUTOBEST-jury de award aan een model van het Spaanse merk toekent. In 2017 werd de SEAT Ateca ook al tot AUTOBEST-winnaar verkozen.

