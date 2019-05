SEAT zet de volgende stap in China

27 mei 2019 | SEAT is op weg om een globale speler op de internationale automarkt te worden. Een belangrijke mijlpaal daarbij is de introductie van het Spaanse merk in China. Elektrische mobiliteit wordt daarbij een speerpunt, waarvoor in Hefei een nieuw R&D-center wordt gebouwd. Vooruitlopend op de entree op de Chinese markt bezocht een delegatie uit China het SEAT-hoofdkwartier in Barcelona.

In voorbereiding op de marktintroductie van SEAT in China kwamen de JAC Volkswagen joint venture partners (SEAT, Volkswagen Groep China en JAC) samen in Barcelona. De Chinese delegatie werd geleid door Li Jinbin (gouverneur van de provincie Anhui) en Ling Yun (burgemeester van Hefei, waar het JAC-hoofdkwartier is gevestigd). Gastheren waren Herbert Diess (CEO Volkswagen Groep), Luca de Meo (President SEAT), Stephan Wöllenstein (CEO Volkswagen Groep China) en JAC Chairman An Jin. Samen tekenden zij in 2017 een overeenkomst - voor de ontwikkeling, productie en levering van puur elektrische auto's - die de introductie van SEAT in China over twee of drie jaar weer een stap dichterbij brengt. In de overeenkomst wordt de samenwerking tussen de partners verder uitgewerkt en de toekomststrategie nader gespecificeerd. Ook is er in opgenomen dat JAC een geïntegreerde partner van de Volkswagen Groep wordt en daarbij een actieve rol in het productienetwerk gaat spelen.

In 2021 openen de joint-venture partners in Hefei een nieuw R&D-center. Dit centrum richt zich op de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsconcepten en het mede-ontwikkelen van compacte elektrisch aangedreven voertuigen en componenten. SEAT President Luca de Meo: "Met deze overeenkomst geven we het merk SEAT én elektrische mobiliteit in China een boost. Dat land is dé benchmark voor e-mobility. Wij willen deel uitmaken van dit ecosysteem, om kennis uit te wisselen en om vooruitgang te boeken op het gebied van de verduurzaming van wereldwijde mobiliteit."

De Chinese delegatie kreeg tijdens het bezoek aan Barcelona een compleet overzicht van de innovatieve werkwijze van SEAT. Naast bezoeken aan het SEAT Design Centre en de productiefaciliteit in Barcelona (één van de meest moderne en efficiënte autofabrieken in Europa) stond ook een kennismaking met SEAT's eigen gezondheids- en revalidatiecentrum CARS op het programma. Daarnaast bezocht de delegatie het SEAT Metropolis:Lab, waar slimme oplossingen en diensten voor toekomstige mobiliteit worden ontwikkeld.

Binnen de Volkswagen Groep gaat SEAT een belangrijke rol in China vervullen. Dat werd in juli 2018 duidelijk toen SEAT partner werd in de JAC Volkswagen joint venture, die tot doel heeft om elektrisch aangedreven voertuigen te produceren en te distribueren. De rol van SEAT werd afgelopen november nog eens bevestigd door een overeenkomst waarin is opgenomen dat het merk verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling van een platform voor compacte, elektrisch aangedreven auto's. Ook de opening van het R&D-center in Hefei is onderdeel van deze overeenkomst.