Seat verlaagt prijzen Ateca en Leon

Sinds begin dit jaar kan de Ateca zonder meerprijs worden geleverd met de automatische DSG-transmissie ter waarde van € 3.660. Dit voordeel blijft en wordt nu aangevuld met een prijsverlaging van € 2.500. Met een vanafprijs van € 31.450 is de Ateca bereikbaarder dan ooit, helemaal dankzij een extra inruilpremie van € 1.000. Ook zakelijke rijders hebben voordeel van de prijsverlaging. Hij is in het gunstigste geval nu namelijk te rijden vanaf € 207 netto bijtelling per maand.

Plug-in hybridetechnologie staat in de SEAT Leon en Leon Sportstourer voor een mix van kracht (150 kW / 204 pk) en efficiëntie. Zo kan een Leon PHEV, met standaard automatische DSG-transmissie, de eerste 62 kilometer in theorie volledig elektrisch aangedreven rijden.

SEAT verlaagt de prijzen van de FR PHEV Business Intense-uitvoeringen nu met maximaal € 2.460. Daarmee duiken ze onder de 40 mille-grens. De Leon FR PHEV Business Intense is er nu vanaf € 38.990 en de Sportstourer vanaf € 39.990. Beide plug-in hybride-uitvoeringen beschikken standaard over onder meer Full LED-verlichting, 17 inch lichtmetalen velgen, een navigatie-/infotainmentsysteem met een 10 inch touchdisplay, inparkeerhulp en hightech rijassistentiesystemen. Ook voor deze Leons geldt een inruilvoordeel van € 1.000. Zakelijke rijders kunnen vanaf € 195 netto bijtelling per maand een Leon FR PHEV Business Intense rijden.