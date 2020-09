SEAT Tarraco nu ook als FR

1 september 2020 | De Tarraco, de grootste SUV van SEAT, is er nu ook als extra sportieve FR-uitvoering. De sportiviteit van deze nieuwe Tarraco FR komt op diverse fronten tot uiting: in de dynamische accenten van het exterieur, in het interieur én in de krachtige motoren inclusief vierwielaandrijving voor het topmodel. De SEAT Tarraco FR, die desgewenst ook als zevenpersoons uitvoering beschikbaar is, is er vanaf 41.150 euro.

Het front valt op door de speciale FR-grille en de volledig in carrosseriekleur uitgevoerde, dynamisch gelijnde bumpers. Blikvangers en profil zijn de 19 inch lichtmetalen velgen (20 inch optioneel), dorpels in carrosseriekleur en de zwarte afwerking van de wielkasten. Buitenspiegels in Cosmo-grijs evenals zwarte dakrails en raamstijlen ronden de FR-uitstraling daar af. Ook de achterzijde laat zich met de grote achterspoiler en diffuser met geïntegreerde uitlaten van zijn meest sportieve kant zien. De nieuwe exterieurkleur Merlot Red is ook beschikbaar voor de Tarraco FR.

Het interieur van de SEAT Tarraco FR is eveneens sportief. Dat begint al bij de standaard kuipstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. De bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar en heeft een geheugenfunctie. Alle zitplaatsen zijn bekleed met een speciale stof in sportief-luxe motieven en zijn afgewerkt met rode stiksels. Ook heeft de FR het nieuwe multifunctionele stuur, uitgevoerd met leer en FR-logo. De aluminium pedalen en zwarte hemelbekleding maken het interieur af.

Het moderne karakter komt tot uiting in de standaard Virtual Cockpit, een infotainmentsysteem met 8,25 inch display, Full Link smartphone-integratie en alle online mogelijkheden van SEAT CONNECT. Geavanceerde assistentiesystemen als vermoeidheidsherkenning, Lane Assist, Front Assist inclusief City-noodremfunctie en Multi Collision Brake dragen bij aan de veiligheid.

Optioneel is de Tarraco FR leverbaar met een derde zitrij (twee extra zitplaatsen). Een andere optie is het Upgrade Business-pakket met navigatiesysteem met 9,2 inch scherm, een draadloze lader en antenneversterker voor smartphones, een alarmsysteem, 360°-camera, Adaptive cruise control, verkeersbordenherkenning, grootlichtassistent, dodehoeksensor (Side Assist) met uitparkeerassistent en Pre-crash & Roll-over Assist.

De SEAT Tarraco FR is leverbaar met TSI-motoren. De 1.5 TSI is goed voor een vermogen van 110 kW / 150 pk en is er naar keuze met een handgeschakelde zesversnellingsbak of de 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling. Het topmodel is de Tarraco 2.0 TSI 4Drive FR, die de kracht van de 2.0 TSI (140 kW / 190 pk) combineert met de grip en stabiliteit van vierwielaandrijving. Een zeventraps DSG-transmissie is standaard op dit model.

Elke Tarraco wordt standaard geleverd met vier jaar garantie. Dit zijn de prijzen voor de sportieve nieuwelingen:

Tarraco 1.5 TSI FR met handgeschakelde zesbak: € 41.150

Tarraco 1.5 TSI FR 7-DSG: € 44.650

Tarraco 2.0 TSI 4drive FR 7-DSG € 56.200

