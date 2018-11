Seat breidt uit naar China

28 november 2018 | Vandaag hebben SEAT, Volkswagen Group China en Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (JAC) een memorandum van overeenstemming ondertekend. De betrokken partijen gaan hun krachten bundelen om een platform te ontwikkelen voor elektrische voertuigen, die uiteindelijk geproduceerd worden door JAC Volkswagen. SEAT wordt in 2021 op de Chinese markt geïntroduceerd door JAC Volkswagen en levert dan direct een aantal elektrisch aangedreven modellen. Daarnaast wordt nog vóór het einde van 2018 begonnen met de bouw van het JAC Volkswagen R&D Center, dat zich richt op connectiviteit, autonome mobiliteit en andere strategische richtingen.

Bij het ondertekenen van het memorandum werden de partijen vertegenwoordigd door Luca de Meo (president van SEAT SA), Dr. Herbert Diess (voorzitter van de Raad van Bestuur van Volkswagen AG) en An Jin (President van JAC). De bijeenkomst in het Paleis van Moncloa in Madrid werd bijgewoond door de Chinese president Xi Jingping en de Spaanse minister-president Pedro Sánchez.

"E-mobility, digitalisatie, connectiviteit en autonoom vervoer vormen de toekomst van mobiliteit, en China speelt een belangrijke rol in deze transformatie," verklaarde Dr. Herbert Diess, voorzitter van de Raad van Bestuur van Volkswagen AG.

Luca de Meo, president van SEAT SA: "De overeenkomst met Volkswagen Group China en JAC is een belangrijke stap voor de introductie van SEAT op de Chinese markt, als onderdeel van onze globaliseringsstrategie. China is marktleider in elektrische voertuigen. Inspelend op de behoeften van consumenten kan SEAT een belangrijke bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van duurzame mobiliteit."

In aanwezigheid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Chinese minister-president Li Keqiang, hebben SEAT, Volkswagen Group China en JAC in juli 2018 in Berlijn reeds een overeenkomst ondertekend waarin de aansluiting van SEAT bij de joint venture werd bekrachtigd. Sinds 2017 heeft SEAT zijn knowhow op het gebied van design en R&D al aan de joint venture geleverd.

Dankzij deze samenwerking verkrijgt de Volkswagen Group een stevigere positie op de Chinese markt. Daarbij heeft SEAT een leidende rol in de implementatie van de overeengekomen initiatieven. De modellen die op het elektrische platform worden gebouwd, zijn specifiek afgestemd op de eisen van de Chinese klant. Zoals ook de technologie voor connectiviteit en autonoom vervoer die door het R&D-centrum wordt ontwikkeld, zich toe zal spitsen op de Chinese markt.