Seat breidt motorkeuze Leon SportsTourer uit

10 mei 2021 | SEAT breidt het motorengamma voor de Leon Sportstourer uit. Nieuw in het aanbod zijn de 1.0 TSI, en de 1.0 eTSI met mild-hybrid technologie en automatische DSG-transmissie. Aan de basis van het dieselaanbod staat nu de 85 kW / 115 pk sterke 2.0 TDI.

De Leon Sportstourer was al leverbaar met een 66 kW / 90 pk sterke 1.0 TSI benzinemotor. Nu komt daar een versie met 81 kW / 110 pk bij. Deze 1.0 TSI wordt standaard geleverd in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Met deze aandrijflijn is de Leon in theorie goed voor een gemiddeld verbruik dat kan variëren van 5,5 tot 5,6 l/100 km.

Ook de 1.0 eTSI (81 kW/110 pk) is nieuw in het gamma. De 'e' staat daarbij voor mild- hybrid technologie. De 1.0 eTSI maakt gebruik van een 48V elektrisch systeem, een riem-aangedreven dynamo, een lithium-ion-accu én automatische zeventraps DSG-transmissie. Dit aandrijfsysteem wint de energie die vrijkomt bij het afremmen gedeeltelijk terug. Mede daardoor is 'zeilen' (uitrollen) mogelijk: als de bestuurder het gas loslaat, schakelt de verbrandingsmotor uit en rijdt de Leon Sportstourer zonder brandstof te verbruiken. De mild-hybrid technologie is zelfs een comfortfactor: het draagt ook bij aan snelle en soepele herstarts van het start/stop-systeem

Het dieselgamma wordt uitgebreid met de 2.0 TDI met 85 kW/115. Deze motor wordt geleverd in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak.

De nieuwe Leon Sportstourer 1.0 TSI en 1.0 eTSI zijn er om te beginnen in de Style-uitvoering, die focust op een rijke uitrusting. Daarnaast zijn er de FR-modellen, die met hun styling én uitrusting extra sportiviteit uitstralen. Tegen een meerprijs krijgen nu ook de Leon Style en FR Sportstourer de Business Intense-upgrade. Daarbij inbegrepen zijn onder meer de Virtual Cockpit, het navigatie- en mediasysteem met 10 inch (25,4 cm) touchscreen in kleur, SEAT CONNECT Online infotainment en de automatische inparkeerhulp. Specifieke Business Intense-details voor de FR zijn Full LED-verlichting, dodehoeksensor en uitstapwaarschuwing. De nieuwe Leon Sportstourer 2.0 TDI 85 kW/115 pk is er uitsluitend in Style Business Intense-uitvoering.

Een greep uit de prijslijst: