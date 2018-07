Seat test C-V2X techniek

24 juli 2018 | Telefónica en Seat zijn in het Spaanse Segovia een pilot gestart waarbij auto's met het nieuwe, snelle 5G-netwerk voor mobiele communicatie rechtstreeks kunnen communiceren met slimme wegapparatuur. De technologie C-V2X (Cellular Vehicle to X) regelt een draadloze communicatie tussen weggebruikers als auto's, motoren, voetgangers en fietsers in de infrastructuur. C-V2X technologie is een belangrijke stap richting 5G voor automotive applicaties, met directe communicatie tussen voertuigen en hun omgeving.

Seat stelt voor de proef een Ateca beschikbaar die is uitgerust met de nieuwste connectiviteitstechnologie. Deze technologie is zo aangepast dat bestuurders via het instrumentenpaneel kunnen worden gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties. De test in Segovia wordt behalve door Seat ook ondersteund door communicatiespecialisten, wegbeheerders en een bedrijf zoals Nokia, dat een server heeft ontwikkeld die ervoor zorgt dat de apparatuur en weginfrastructuur met elkaar kunnen 'praten'. De auto's communiceren niet alleen met elkaar, maar ook rechtstreeks met slimme weginfrastructuur, zoals verkeerslichten.

Bij de proef in Segovia ontvangt het voertuig bijvoorbeeld een waarschuwing van een verkeerslicht als om de hoek een voetganger een zebrapad oversteekt terwijl de bestuurder deze nog niet kan zien. Als de bestuurder met een richtingaanwijzersignaal aangeeft juist die richting uit te willen rijden, geeft het voertuig een waarschuwing af dat er een voetganger op het zebrapad staat.

Ook ontvangt het voertuig bij de pilot in Segovia een waarschuwing van een verkeerslicht als het op rood gaat springen. Afhankelijk van de locatie, snelheid en koers, beslist het voertuig dan of het nog voldoende tijd heeft om het kruispunt veilig over te steken. Als dat niet het geval is, wordt de bestuurder via het instrumentenpaneel gewaarschuwd zodat hij op tijd kan remmen.

Volgens Digital Officer Fabian Simmer van Seat versnelt het merk zijn digitale transformatie. Het is Seat's strategie om zichzelf te positioneren als vooraanstaande speler op het gebied van gedigitaliseerde mobiliteitsoplossingen. "De ontwikkeling waarbij de auto en 5G-technologie met elkaar samenwerken stelt ons in staat vooruitgang te blijven boeken. Ons doel is om bestuurders een plezieriger en meer veilige rit te bieden."