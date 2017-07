Seat

Seat lanceert Android Auto app

10 juli 2017 | Seat gaat weer een stapje verder op het gebied van connectiviteit. De fabrikant uit Barcelona lanceert een Android Auto-app. Vooralsnog is deze Seat DriveApp alleen in Spanje beschikbaar, maar in de komende weken zal hij ook worden uitgerold over de rest van Europa. De app is dan te downloaden vanuit de Google Play Store.