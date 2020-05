Gratis automaat op Seat SUV

8 mei 2020 | Seat koppelt de veelzijdigheid van een SUV tijdelijk gratis aan het comfort van een DSG-automaat. Dat betekent dat kopers van een Seat Arona, Ateca of Tarraco tijdelijk gratis kunnen kiezen voor de snel schakelende automaat met dubbele koppeling.

De populariteit van SUV's is momenteel groter dan ooit, ook bij Seat. De introductie van de SUV-range is de afgelopen drie jaar de sleutel geweest tot het verkoopsucces van het merk. Vorig jaar was zelfs bijna de helft van alle wereldwijd verkochte Seats een Arona, Ateca of Tarraco.

Onder het motto 'Niet schakelen, maar doen!' geeft Seat de populariteit van die SUV's in Nederland nu een extra impuls door de DSG-automaat op een Arona, Ateca en Tarraco uit voorraad tijdelijk zonder meerprijs te leveren. De DSG-transmissie op deze modellen schakelt dankzij de dubbele koppeling en geavanceerde technologie razendsnel en vrijwel zonder onderbreking van de aandrijfkracht. De 7-traps automaat zorgt bovendien voor extra comfort én efficiency.

Het voordeel van gratis DSG loopt bij Seat op van € 1.800 voor de Arona en € 2.500 op de Ateca tot € 2.600 op de Tarraco.

