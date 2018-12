Seat

Seat opent R&D-centrum voor elektrische auto's in China

11 december 2018 | JAC Volkswagen Automotive Co., Ltd. legde recent symbolisch de eerste steen voor het New Energy Passenger Vehicle Project R&D Centre in het Chinese Hefei. De ceremonie volgde twee weken na het ondertekenen van een strategisch samenwerkingsverband door Volkswagen Group China, JAC en SEAT. Als onderdeel van het partnership gaat SEAT in China een nieuwe serie door JAC Volkswagen ontwikkelde elektrische auto's leveren.