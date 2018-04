SEAT ontwikkelt CNG-technologie

11 april 2018 | Op het 6e GASNAM Congres in Madrid heeft SEAT President Luca de Meo aangekondigd dat SEAT de CNG-technologie voor de Volkswagen Groep gaat ontwikkelen. Dit gebeurt in het SEAT Technical Centre in Barcelona, waar meer dan 1.000 ingenieurs werkzaam zijn. De Meo benadrukte nog eens dat CNG en groengas een groot potentieel heeft voor zowel de auto- als de gasindustrie.

Luca de Meo definieert CNG als "een duurzaam en winstgevend alternatief voor traditionele brandstoffen en elektrische voertuigen. CNG-technologie bestaat al en dus zijn er geen grote investeringen nodig om het onder handbereik van klanten te brengen. CNG is snel en eenvoudig te tanken. De distributiekosten zijn bovendien gelijk aan die voor auto's die benzine of diesel gebruiken. Daardoor is CNG niet alleen een overbruggingstechnologie, maar een reëel alternatief voor de lange termijn".

Volgens De Meo is het gebruik van CNG en groengas zowel ECOlogisch als ECOnomisch verantwoord: de aardgasreserves op aarde volstaan voor honderden jaren. Bovendien gaf De Meo aan dat als zich in het Spaanse wagenpark één miljoen lichte CNG-voertuigen zouden bevinden, dit een CO2-besparing van 1,2 ton per jaar zou opleveren. Dit is het equivalent van het beplanten met bomen van de oppervlakte van Madrid. Bovendien zouden CNG-rijders per jaar € 700 - € 1.000 besparen.

Een groot voordeel van CNG-voertuigen is dat ze niet nieuw ontwikkeld hoeven worden. Ze zijn nu al betrouwbaar, veilig, comfortabel, praktisch én concurrerend op het gebied van kosten. Voor CNG-auto's gelden geen restricties bij bijvoorbeeld smog en het tanken gaat zeer snel (circa 3 minuten voor een tankbeurt). Bovendien is de kostenbesparing ten opzichte van benzine en diesel aanzienlijk.

Op dit moment levert SEAT de Mii, Leon en Ibiza met TGI-motor, die geschikt is voor het gebruik van CNG. Later dit jaar volgt ook de Arona TGI. SEAT heeft als doel om dé maatstaf te worden als het gaat om mobiliteit met gebruik van CNG, groen gas en toekomstige synthetische brandstoffen. CNG is in Nederland al goed ingeburgerd. De duurzame brandstof is al op zo'n 150 locaties verspreid over het land verkrijgbaar. In Spanje stijgt het aantal verkopen van CNG-modellen van SEAT sterk: in het eerste kwartaal van dit jaar werden er al 900 verkocht, net zo veel als in heel 2017.